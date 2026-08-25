Resumen: Alias ‘Primo Gay’, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc, habría pasado a las filas del Clan del Golfo, según información de autoridades de Antioquia. El supuesto cambio se habría dado en medio de disputas por el control territorial y las rentas ilegales en el norte y nordeste del departamento. Las autoridades investigan si estaría entregando información sobre su antigua estructura y ofrecen hasta $500 millones por datos que permitan capturarlo.

¡Cambio de bando! Alias ‘Primo Gay’ habría dejado las disidencias para unirse al Clan del Golfo en Antioquia

Alias ‘Primo Gay’, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc, habría cambiado de estructura armada y actualmente estaría vinculado al Clan del Golfo, según información conocida por las autoridades de Antioquia. El supuesto cambio se da en medio de la disputa que mantienen ambos grupos por el control territorial y las rentas ilegales en el norte y nordeste del departamento.

El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, confirmó que el señalado habría establecido contacto con el Clan del Golfo. La información también coincide con un comunicado atribuido a las disidencias, en el que anunciaron que ‘Primo Gay’ dejó de pertenecer a esa organización.

«‘Primo Gay’ hizo un acercamiento con el Clan del Golfo para trabajar con ellos. Ahora hace parte de esa estructura y las disidencias de las Farc ya están haciendo anuncios para sacarlo de sus filas», precisó Martínez.

Para el funcionario, el supuesto movimiento entre estructuras armadas evidencia que la confrontación en el departamento estaría relacionada con el control de actividades ilegales y no con diferencias ideológicas.

«Eso deja entrever una vez más que en esto, en esta lucha fratricida que vive el país, y en especial Antioquia, no hay ideología. Aquí lo que hay es un poco de criminales detrás de captar unas rentas ilegales», afirmó.

¿Quién es alias ‘Primo Gay’?

El señalado es identificado por las autoridades como Néider Yesid Uñate López o Uñates López y ha sido relacionado con el Frente 36 de las disidencias de las Farc. Según información de inteligencia citada por Teleantioquia, su trayectoria dentro de organizaciones armadas comenzó en el ELN y posteriormente pasó a las disidencias, donde habría ocupado diferentes posiciones hasta llegar a cargos de mando.

En 2024 habría sido promovido como quinto cabecilla del Bloque Magdalena Medio y, de acuerdo con los reportes conocidos por las autoridades, habría tenido participación en acciones violentas en municipios como Anorí, Campamento, Guadalupe, Briceño y Angostura. También se le atribuyen hechos como el asesinato de cuatro civiles en Anorí y el homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido en Briceño.

Además, su nombre ha sido relacionado con ataques contra integrantes de la Fuerza Pública y otros hechos violentos investigados en el departamento. Las autoridades ofrecen actualmente una recompensa de hasta $500 millones por información que permita ubicarlo y capturarlo.

¿Por qué habría cambiado de grupo?

Información de Inteligencia Militar citada por Teleantioquia señala que el acercamiento con el Clan del Golfo se habría producido recientemente. Entre las hipótesis se encuentran diferencias económicas dentro de su antigua organización y la presión de las operaciones militares contra las disidencias.

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Una fuente militar explicó al Sistema Informativo de Teleantioquia que «debido a que ‘Calarcá’ le daba poco dinero» a alias ‘Primo Gay’ y a su vez era asediado «por nuestros operativos, este, aparentemente, decidió unirse al Clan del Golfo, con quien también estaba en una confrontación».

Otro elemento mencionado en esa información es el protagonismo que Uñates habría adquirido dentro de las disidencias. Según el reporte, su conocimiento sobre el funcionamiento de la estructura habría sido aprovechado en el acercamiento con el Clan del Golfo, al que presuntamente habría entregado información sobre campamentos, operaciones y redes de apoyo de su antigua organización.

El impacto en el norte de Antioquia

Las autoridades también analizan las posibles consecuencias de este cambio en la confrontación que se desarrolla en municipios como Briceño e Ituango. La información conocida apunta a que el conocimiento que tendría ‘Primo Gay’ sobre las disidencias podría ser utilizado por el Clan del Golfo dentro de la disputa por el territorio.

Entre las versiones citadas por Teleantioquia está la posibilidad de que el señalado esté enseñando a integrantes del Clan del Golfo conocimientos relacionados con la instalación de campos minados. Esto se conoce después de un ataque ocurrido durante el fin de semana, en el que tropas militares cayeron en un campo minado y un soldado murió, mientras otros tres resultaron heridos.

También se investiga si habría entregado información sobre los movimientos de las disidencias y sus planes para recuperar zonas rurales de Ituango. Estas versiones forman parte de la información de inteligencia que deberá ser verificada por las autoridades.

Una recompensa de hasta cinco millones de dólares

Además de la recompensa de hasta $500 millones ofrecida en Antioquia, alias ‘Primo Gay’ es buscado por las autoridades de Estados Unidos, que mantienen una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permita ubicarlo.

Su supuesto paso al Clan del Golfo ocurre mientras continúa la disputa entre estructuras armadas por el dominio de diferentes zonas del departamento. Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer el alcance de esta alianza y determinar las responsabilidades que tendría el señalado en los hechos que se le atribuyen.