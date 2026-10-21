El GPS de un celular robado delató a dos presuntos ‘rompevidrios’ capturados en Puente Aranda

Resumen: Dos hombres que habrían hurtado un celular de alta gama con la modalidad de rompevidrios en Chapinero fueron capturados en Puente Aranda gracias al rastreo por GPS del equipo. Les hallaron una pistola traumática, recuperaron el teléfono e inmovilizaron la moto. Ambos tenían antecedentes por hurto agravado y receptación.

Creyeron que habían escapado, pero el celular que acababan de robar los delató. Dos hombres señalados de hurtar un teléfono de alta gama mediante la modalidad de «rompevidrios» en la localidad de Chapinero, en Bogotá, fueron capturados en Puente Aranda gracias al rastreo por GPS del equipo.

Según se conoció, los sujetos se movilizaban en una motocicleta e intimidaron a un conductor con una pistola traumática. Con el arma rompieron uno de los vidrios del vehículo y se llevaron el celular. Luego abandonaron la zona, convencidos de que no serían alcanzados.

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La alerta de la víctima y el seguimiento al celular

La reacción de la víctima fue clave. Tras el hurto, el conductor dio aviso de inmediato a las autoridades y la central de radio de la Policía coordinó la búsqueda de los responsables. Los uniformados siguieron en tiempo real la señal de ubicación del teléfono robado, que los llevó por distintos sectores de la ciudad.

El rastro terminó en la carrera 30, en el barrio La Asunción, de la localidad de Puente Aranda. Allí los dos hombres fueron interceptados por las patrullas que seguían la señal del dispositivo.

Pistola traumática y celular recuperado

Durante el procedimiento, los policías les encontraron una pistola traumática con munición y recuperaron el celular que había sido reportado como robado. La motocicleta en la que se movilizaban también fue inmovilizada.

Los dos capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales por su presunta participación en los delitos de hurto, daño en bien ajeno y porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. De acuerdo con el reporte, ambos registran antecedentes por hurto agravado y receptación.

Cifras de seguridad en Puente Aranda

El caso se conoce en medio de los operativos contra el hurto en la capital. En Puente Aranda, según las cifras entregadas, se han realizado 895 capturas en flagrancia por diferentes delitos. Además, la incautación de armas de fuego aumentó un 30 por ciento y el hurto a personas se redujo un 16 por ciento en esa localidad.

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Las autoridades destacaron que la denuncia oportuna y la colaboración ciudadana, junto con la rápida reacción de la Policía, fueron determinantes para lograr el resultado. También reiteraron el llamado a reportar cualquier hecho delictivo o situación sospechosa a través de la línea de emergencias 123.

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El resultado vuelve a mostrar el valor de la tecnología en la persecución del delito urbano. La señal del celular permitió que las patrullas no perdieran de vista el rumbo de los sospechosos y los interceptaran pocos momentos después del hurto.

Cómo funciona la modalidad de «rompevidrios»

El «rompevidrios» es un tipo de hurto que se aprovecha de los momentos en que el conductor está detenido o avanza despacio, por ejemplo en trancones o semáforos en rojo. Los delincuentes se acercan, usualmente en moto, rompen una ventana y toman en segundos el celular, el bolso o el computador que haya a la vista, antes de huir.

Por eso, las autoridades recomiendan no dejar objetos de valor visibles dentro del vehículo, mantener atención a los alrededores cuando se está detenido en la vía y, en lo posible, tener activada la función de ubicación del teléfono, que como en este caso puede ayudar a recuperarlo y a dar con los responsables.

Ante un hecho de este tipo, lo más importante es resguardar la vida y no resistirse. Después, se debe llamar de inmediato a la línea 123 e informar la ubicación, la descripción de los sospechosos y el vehículo en el que huyeron, datos que permiten activar rápidamente el cerco de las patrullas.

Foto: Captura de video.