Nos vemos nuevamente en casa: los convocados para este sábado

Resumen: Atlético Nacional confirmó los 20 convocados para recibir al Deportivo Pereira este sábado 7 de noviembre (6:10 p. m.), por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II. James Rodríguez y Marlos Moreno regresan a la lista del técnico Lucas González.

Todo listo para otra gran noche en el Atanasio.

Atlético Nacional ya tiene definido el grupo de jugadores con el que recibirá al Deportivo Pereira este sábado 7 de noviembre, en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II. El pitazo inicial está programado para las 6:10 p. m. y la transmisión de televisión corre por cuenta de Win Sports.

La lista, entregada por el club este viernes a través de sus canales oficiales, trae una gran noticia para la hinchada: el regreso de James Rodríguez. El volante cucuteño no viajó a Bucaramanga en la fecha anterior, en una decisión del cuerpo técnico para dosificar sus cargas físicas, y vuelve a aparecer en una convocatoria para un partido en casa, donde la afición espera reencontrarse con su máxima figura.

Otra novedad importante es la presencia de Marlos Moreno entre los citados. El extremo inició trabajos de campo el pasado lunes, en la fase final de su recuperación de una lesión muscular en los isquiotibiales, y su inclusión confirma la buena evolución de su proceso. También regresan a la lista el arquero Edímer Zea, los defensas Andrés Román y Samuel Velásquez, y los volantes Matheus Uribe y Jorman Campuzano, que no habían sido citados para el viaje al Américo Montanini. Edwin Cardona, titular en Bucaramanga, no aparece esta vez entre los convocados.

Por lesión siguen por fuera de las convocatorias el defensor Neider Parra, el atacante Ian Poveda y el delantero Cristian ‘Chicho’ Arango.

Nacional llega a este compromiso como líder del campeonato, con 36 puntos, después del empate 1-1 en su visita al Bucaramanga. El equipo que dirige Lucas González ya está clasificado a los cuadrangulares semifinales, pero sigue peleando por la ventaja deportiva que entrega el primer puesto de la reclasificación, y quiere acariciarla en casa en la penúltima fecha del todos contra todos. Los ‘verdes’ llevan cinco partidos sin conocer la derrota.

En el Atanasio Girardot el equipo paisa ha sido fuerte en esta recta final del semestre: en su último partido en casa venció 2-0 a Independiente Santa Fe en la jornada de HallowGreen, y antes había goleado 3-0 a Deportivo Pasto y remontado el clásico paisa 2-1 frente al Independiente Medellín.

Del otro lado estará un Deportivo Pereira que atraviesa un momento difícil. El cuadro matecaña, dirigido por Alexis Márquez, marcha en la posición 15 de la tabla con 17 unidades, viene de caer 1-3 en casa frente a Deportes Tolima y ya no tiene opciones de clasificar entre los ocho, por lo que buscará cerrar de la mejor manera su participación en el semestre.

El historial favorece ampliamente al ‘verdolaga’. Según los registros del fútbol colombiano, Nacional ha ganado 79 de los 194 enfrentamientos históricos entre los dos equipos, con 52 victorias en 95 partidos disputados en Medellín.

Estos son los 20 convocados de Atlético Nacional

Arqueros: 34. F. Armani y 44. E. Zea.

Defensas: 4. C. Haydar, 16. W. Tesillo, 15. A. Reyes, 6. A. Román, 20. M. Casco, 33. S. Velásquez y 27. Y. Perlaza.

Volantes: 80. J. Zapata, 8. M. Uribe, 21. J. Campuzano, 31. X. Ríos, 22. E. Cabrera, 19. J. Rengifo y 23. J. Rodríguez.

Delanteros: 13. N. Rodríguez, 7. M. Moreno, 9. A. Morelos y 29. A. Sarmiento.

Director técnico: Lucas González.

Después de este compromiso, Atlético Nacional pondrá su atención en la Copa BetPlay: el martes 10 de noviembre visitará a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales, a las 8:30 p. m., por el partido de ida de las semifinales del torneo de copa.

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