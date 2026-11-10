José David Corredor Mesa desapareció en Envigado

Resumen: José David Corredor Mesa, de 24 años, desapareció el 7 de noviembre de 2026 en el polideportivo de Envigado, Antioquia. Cualquier información puede reportarse al 604 276 6666, a la línea de emergencia 123 o a la Fiscalía 122.

El señor José David Corredor Mesa, de 24 años de edad, se encuentra desaparecido desde el pasado sábado 7 de noviembre de 2026, cuando fue visto por última vez en el polideportivo de Envigado, Antioquia, alrededor de las 5:30 de la tarde. Desde entonces, sus familiares desconocen su paradero.

Mide 1,72 metros y pesa aproximadamente 72 kilogramos.

Al momento de su desaparición vestía una camiseta gris de cuello redondo, jean azul oscuro y zapatos Adidas blanco con negro, y llevaba una maleta naranja.

Cualquier información que permita dar con su paradero puede ser vital para su familia. Si tiene información, puede comunicarse con sus familiares al teléfono 604 276 6666, a la línea 305 404 5379, a la línea de emergencia 123 o a la Fiscalía 122.