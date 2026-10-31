Resumen: El Ideam emitió una alerta hidrológica preventiva para el Golfo de Urabá y otras cuencas de Antioquia por la probabilidad de inundaciones y desbordamientos. El río León está en alerta roja y seis ríos más están bajo observación. En Necoclí instalan diques permeables para frenar la erosión del mar, mientras la Dimar advierte mareas altas por sizigia en la Costa Caribe hasta el 1 de noviembre.

¡Alerta en el Golfo de Urabá! Ideam advierte inundaciones y fuerte oleaje en la Costa Caribe

¡A ponerse las pilas en el Urabá! Las autoridades encendieron las alarmas en el Golfo de Urabá ante el pronóstico de lluvias fuertes y un mar bravo que ya tiene en vilo a varios municipios del litoral antioqueño. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió una alerta hidrológica preventiva por la alta probabilidad de inundaciones y desbordamientos en varias cuencas del departamento, mientras la Dirección General Marítima (Dimar) le hace advertencias a las embarcaciones por el fuerte oleaje que se espera en la Costa Caribe.

El reporte oficial señala que las lluvias de intensidad variable de las últimas horas ya provocaron crecientes súbitas y el aumento en los niveles de varios ríos de la subregión, por lo que los organismos de gestión del riesgo mantienen bajo observación permanente al Urabá antioqueño y a otras zonas del Caribe colombiano.

Río León en alerta roja y seis ríos más bajo la lupa

La preocupación más grande está puesta en la cuenca del río León, que fue declarada en alerta roja hidrológica por el nivel que han alcanzado sus aguas. Pero no es la única: el Ideam también monitorea de cerca la posibilidad de crecientes súbitas en los ríos Apartadó, Carepa, Chigorodó, Grande, Vijagual y Mulatos.

El paso de estos caudales podría afectar de manera directa a municipios como Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Turbo y Necoclí, donde las autoridades locales ya adelantan acciones preventivas para que las familias ribereñas no sufran las consecuencias de esta nueva ola invernal.

Por eso la recomendación del Ideam y de los organismos de socorro es clara: las comunidades que viven cerca de los ríos no deben acercarse a los cauces cuando el nivel sube repentinamente y deben estar muy atentas a los boletines oficiales para anticipar cualquier emergencia.

Necoclí se defiende del mar con diques de madera

Mientras llueve en el interior del departamento, en la costa la batalla es otra. En Necoclí, la administración municipal avanza en la instalación de diques permeables a lo largo del litoral para frenar la erosión que le ha venido «comiendo» terreno a las playas del municipio.

Estas estructuras, construidas en madera y con elementos verticales, funcionan como una especie de rompeolas: reducen la fuerza con la que llegan las olas e incentivan la acumulación de sedimentos en la playa. Lo mejor es que dejan pasar el agua, pero evitan que el mar siga destruyendo la banca y afectando las zonas habitadas de la orilla.

Con esta medida, la Alcaldía busca proteger tanto a las familias que viven cerca del litoral como la infraestructura de uno de los destinos turísticos más importantes del Urabá, justo cuando se acerca la temporada de fin de año.

Mareas de sizigia: la alerta se extiende a toda la Costa Caribe

Y por si fuera poco, la Dimar anunció que hasta el 1 de noviembre se registrarán mareas altas asociadas al fenómeno de sizigia en toda la costa Caribe colombiana, una condición que se presenta con la fase de luna llena.

Según el pronóstico, el mar podría alcanzar alturas de hasta 0,67 metros, lo que generaría inundaciones temporales en sectores bajos de Cartagena, incluidas áreas del Centro Histórico, uno de los lugares más turísticos del país.

Por eso la Dimar también le puso la lupa al gremio marítimo: las embarcaciones que operan en la zona deben consultar los boletines oficiales y extremar las medidas de seguridad mientras pasa este fenómeno natural.

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Mientras tanto, en el Golfo de Urabá la consigna es la prevención. Las autoridades le hacen un llamado a la comunidad a no bajar la guardia, a reportar cualquier emergencia a las líneas de atención locales y a seguir únicamente la información oficial del Ideam y de los organismos de gestión del riesgo.