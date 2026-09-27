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Resumen: La Gobernación de Antioquia, mediante el Dagran, adelanta obras experimentales para reducir los efectos de la erosión costera en sectores de Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá y Arboletes. Los trabajos incluyen barreras, diques permeables, dunas artificiales, perfilamiento de taludes y otras medidas de protección. La primera fase tiene una inversión cercana a $6.000 millones y beneficiará a más de 12.500 personas. Además, se proyecta una segunda etapa por $6.500 millones, mientras el monitoreo y los estudios técnicos permitirán evaluar las intervenciones y orientar futuras acciones en el litoral antioqueño.

Antioquia pone en marcha obras para enfrentar la erosión costera en cuatro municipios

La Gobernación de Antioquia, a través del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), adelanta obras experimentales para reducir los riesgos asociados a la erosión costera en diferentes puntos del litoral.

Las intervenciones hacen parte del Programa Integral para el Monitoreo y Mitigación de la Erosión Costera en el Litoral Antioqueño (Pimecla), que combina investigación científica, monitoreo, innovación y soluciones basadas en la naturaleza para generar información técnica y orientar futuras actuaciones.

Sectores intervenidos

La primera fase contempla trabajos en La Martina, en Turbo; El Carlos y las playas urbanas de Necoclí; Uveros, en San Juan de Urabá; y Hacienda Fundadores, en Arboletes.

En estos puntos se desarrollan diferentes soluciones de acuerdo con las condiciones de cada zona. Entre ellas están barreras y diques permeables, conformación de dunas artificiales, perfilamiento de taludes, manejo y control de aguas y obras complementarias de protección mediante enrocado.

Las intervenciones fueron socializadas previamente con las comunidades y tienen una población beneficiaria directa e indirecta superior a 12.500 personas.

Los trabajos buscan favorecer la estabilización de taludes, disminuir la energía del oleaje, reducir el riesgo de inundación costera y promover la acumulación de material de playa. También están orientados a contribuir a la protección de viviendas, infraestructura, actividades económicas y ecosistemas estratégicos afectados por el retroceso de la línea de costa.

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Una inversión de $12.500 millones

La primera etapa cuenta con una inversión cercana a los $6.000 millones y se articula con otras acciones del departamento, entre ellas la limpieza de playas y la incorporación de material en sectores afectados por la erosión.

Para una segunda fase se proyectan recursos cercanos a los $6.500 millones, destinados a intervenir otros sectores del litoral antioqueño. En esta etapa se estima una población beneficiaria de más de 46.800 personas.

En total, las dos fases contemplan una inversión cercana a los $12.500 millones.

La directora general del Dagran, Vanessa Paredes Zúñiga, señaló que las intervenciones serán evaluadas para determinar su comportamiento y orientar nuevas acciones.

“Este programa nos permite avanzar con intervenciones sustentadas en conocimiento técnico y científico, que serán monitoreadas y evaluadas para determinar su desempeño y orientar futuras acciones frente a la erosión costera.”

Seguimiento técnico

El Pimecla también ha avanzado en el estudio de la dinámica costera mediante monitoreo especializado, modelación científica y estudios técnicos. Estos trabajos permiten identificar los sectores con mayor exposición a procesos de erosión y sirven como soporte para definir las intervenciones.

El seguimiento de las obras permitirá recopilar información sobre sus resultados y aportar a la planificación de nuevas actuaciones en el litoral antioqueño, así como a estrategias de adaptación al cambio climático.