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Resumen: Los agüeros del viernes 13 incluyen tocar madera, evitar escaleras, cuidar la sal y llevar amuletos. Son creencias populares, no pruebas de que la fecha provoque desgracias. La UNAM explica que no hay un origen único demostrado ni un ritual exclusivo de este día; el temor cambia según la cultura.

¿Sos de tocar madera? Los agüeros del viernes 13 y lo que hay detrás de la mala fama de esta fecha

Tocar madera, mirar con desconfianza una escalera o cuidar que no se caiga el salero: este viernes 13 de noviembre de 2026 vuelven a sonar los agüeros. De acuerdo con una explicación divulgada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estas prácticas forman parte de creencias populares que se transmiten entre generaciones, no de pruebas de que la fecha provoque desgracias.

Para algunos es un día cualquiera; para otros, una ocasión para llevar un amuleto o dejar una decisión importante para después. El punto que tienen en común esas costumbres es la intención de alejar lo que se interpreta como mala suerte. Pero no hay un ritual único del viernes 13: varias de las supersticiones asociadas con la jornada existen también el resto del año.

Los agüeros que aparecen cada viernes 13

Tocar madera. Es uno de los gestos que la UNAM menciona entre las prácticas populares para buscar protección frente a un mal augurio. Puede acompañar una conversación sobre algo que se desea evitar. Su presencia en esta fecha no significa que haya nacido por ella ni que tenga un efecto comprobado sobre lo que ocurrirá.

No pasar debajo de una escalera. La advertencia es parte del repertorio clásico de supersticiones. Aquí conviven dos asuntos distintos: la creencia en un presagio y la precaución real ante un objeto que puede caer. Evitar una zona donde se trabaja en altura tiene una razón de seguridad, independiente del número que marque el calendario.

No romper espejos. La idea de que un espejo roto anuncia siete años de mala suerte es otra de las creencias recogidas por BBC Mundo al revisar los agüeros relacionados con el 13. Se trata de una tradición popular, no de una condena que se active cuando se rompe el vidrio. El riesgo inmediato está en los fragmentos cortantes.

Cuidar la sal. Derramarla también se interpreta como mal presagio en algunas tradiciones. BBC Mundo recuerda que la sal tuvo un valor importante para conservar y condimentar alimentos. Entre las costumbres figura no pasar el salero directamente de una mano a otra, sino dejarlo sobre la mesa. No es una regla exclusiva del viernes 13.

Cruzarse con un gato negro. Es una de las imágenes más repetidas cuando se habla de mala suerte, pero su significado cambia de una cultura a otra. Una explicación publicada por la Universidad del Sur de California muestra que los gatos también pueden asociarse con buena fortuna. El color del animal no determina lo que le pasará a una persona.

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Llevar un amuleto o aplazar planes. La UNAM incluye entre estas prácticas cargar objetos protectores y posponer viajes, bodas, negocios o contratos. Describe comportamientos de algunas personas, no recomendaciones para organizar el día ni una necesidad de suspender actividades por la fecha.

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¿De dónde salió la mala fama?

Según la investigadora Idanely Mora Peralta, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, no existe un origen único plenamente demostrado. La explicación más extendida reúne dos creencias que se desarrollaron por separado: la asociación del viernes con la crucifixión de Jesucristo y la mala fama del número 13, vinculada popularmente con los comensales de la Última Cena.

Eso no demuestra que la combinación se temiera desde la Antigüedad. Un análisis de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos señala referencias escritas en obras francesas del siglo XIX. También advierte que relacionar el origen de la superstición con las detenciones de templarios de 1307 carece de una conexión histórica demostrada entre el acontecimiento y la creencia.

La mala suerte cambia de calendario

En España y en varios países de habla hispana tiene fuerza el martes 13, acompañado del refrán «En martes, ni te cases ni te embarques». En Italia, la asociación desfavorable recae sobre el viernes 17. Estas diferencias, recogidas por la UNAM, muestran que el temor no es universal: depende de la tradición cultural.

Los agüeros pueden ofrecer una sensación de tranquilidad o de control frente a la incertidumbre, explica la universidad. Por eso sobreviven incluso entre personas que no les atribuyen una eficacia real. Este viernes 13, tocar madera o recordar las advertencias familiares habla más de esa memoria compartida que de un destino escrito en el calendario.