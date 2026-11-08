¡Pilas, Cali! Suspendieron la planta del río Cali y 24 barrios amanecieron con problemas de agua

Resumen: Las lluvias obligaron a EMCALI a suspender la planta del río Cali y 24 barrios amanecieron con bajas presiones o sin agua. Vea la lista de sectores.

Las fuertes lluvias que han caído sobre Cali en las últimas horas ya le están pegando duro al bolsillo y a la rutina de miles de caleños: EMCALI anunció este sábado la suspensión temporal de la Planta Río Cali, encargada de la captación y potabilización del agua que abastece a varios sectores de la ciudad, y por lo menos 24 barrios amanecieron con bajas presiones o directamente sin una gota de agua en las llaves.

La emergencia se presentó por el aumento de la turbiedad del río Cali y el arrastre de material vegetal en la cuenca, consecuencia directa de los aguaceros que se registraron en la zona de montaña. Con el río en esas condiciones, la empresa no podía garantizar que el agua tratada cumpliera los estándares de calidad aptos para el consumo humano, por lo que tomó la decisión de parar la operación de manera preventiva.

¿Por qué se suspendió la Planta Río Cali?

Cuando llueve fuerte en la parte alta de la cuenca, el río baja cargado de tierra, hojas, ramas y todo tipo de material vegetal. Ese cóctel convierte el agua cruda en un líquido demasiado turbio para ser tratado con normalidad: los sistemas de captación se tapan y el proceso de potabilización se vuelve riesgoso. Por eso EMCALI optó por suspender temporalmente tanto la captación como la potabilización en la planta, mientras el río recupera sus condiciones.

La medida, aunque molesta, es la que evita que a las casas llegue agua de mala calidad o que los equipos de la planta sufran daños mayores que alargarían la contingencia por varios días.

Los 24 barrios que amanecieron afectados

Según el reporte oficial, los sectores que presentan bajas presiones o interrupciones temporales del servicio son: Belisario Caicedo, El Cortijo, Bella Suiza, Cañaverales, Urbanización Venezuela, Cuarto de Legua, Pampalinda, El Peñón, Terrón Colorado, Aguacatal, Centenario, Juanambú, Normandía, Granada, Versalles, San Vicente, Santa Mónica Norte, Chipichape, La Campiña, El Bosque, Colinas del Bosque, Bosques de Chipichape, Alto Menga y Bajo Menga.

La mayoría de estos barrios están en el norte y el occidente de Cali, zonas que dependen directamente del agua que procesa la Planta Río Cali. En redes sociales los reportes de la comunidad no se hicieron esperar desde temprano, con quejas por la falta del servicio justo en fin de semana.

#Urgente

Más de 20 barrios de Cali tendrán afectaciones en el servicio de agua por la suspensión temporal de la Planta Río Cali. Las fuertes lluvias provocaron alta turbiedad y arrastre de material vegetal en la cuenca. EMCALI monitorea las condiciones para reanudar la operación. https://t.co/uLXsCSqgAu — Ya Celacanto (@YaCelacanto) November 8, 2026

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¿Cuándo se reanuda el servicio?

EMCALI informó que sus equipos técnicos y operativos permanecen en la zona monitoreando de cerca el comportamiento del río. La operación de la planta se reanudará de manera progresiva apenas baje la turbiedad y existan condiciones para garantizar que el agua vuelva a cumplir los estándares de calidad para el consumo humano.

Eso quiere decir que el servicio no volverá de golpe en toda la ciudad: el restablecimiento será gradual y algunos barrios podrían recuperar el agua antes que otros, dependiendo de la presión que vaya recuperando la red en cada sector.

¿Qué hacer mientras tanto?

La empresa hizo un llamado a los usuarios de los sectores afectados para que hagan un uso racional del agua que tengan almacenada en sus viviendas. Las recomendaciones de siempre en estos casos: priorizar el agua para consumo y preparación de alimentos, evitar lavar pisos, carros o andenes, reutilizar el agua de la lavadora para el sanitario y revisar que no haya fugas en las llaves de la casa.

También es clave estar pendientes de los canales oficiales de EMCALI, por donde la empresa irá informando el avance de los trabajos y el momento en que la planta retome su operación normal.

Esta contingencia se suma a una temporada de lluvias que ha tenido en vilo a varias ciudades del país, con inundaciones, caídas de árboles y afectaciones en los servicios públicos. En Cali, las autoridades siguen monitoreando las cuencas por si los aguaceros continúan durante el resto del fin de semana.

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