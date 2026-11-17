Resumen: La caída de un poste dejó cerrada la subida a El Asfixiadero, en el Alto de las Flores de Sabaneta, tras las fuertes lluvias de este martes; la comunidad también reporta la vereda Las Lomitas sin energía eléctrica.

¡Atención! Cerrada la subida a El Asfixiadero, en Sabaneta, por la caída de un poste tras las fuertes lluvias

La subida hacia El Asfixiadero, uno de los sectores más conocidos del Alto de las Flores, en Sabaneta, quedó cerrada en la noche de este martes, 17 de noviembre, por la caída de un poste, en medio de las fuertes lluvias que se presentaron en el sur del Valle de Aburrá al final de la tarde.

De acuerdo con el reporte recibido, la obstrucción se presenta en la calle 65 Sur con carrera 42, uno de los accesos a la subida, donde el paso quedó restringido para los vehículos que se movilizan hacia el sector.

En las imágenes conocidas se observan barreras instaladas sobre la calzada, el piso mojado por la lluvia y vehículos detenidos frente al cierre, además de personas junto a las barreras durante la noche.

Foto: Cortesía.

Al cierre vial se suma otro reporte de la comunidad: la vereda Las Lomitas estaría sin servicio de energía eléctrica. Hasta el momento no se conoce un comunicado oficial de la empresa de energía sobre el alcance ni la causa de la interrupción, y tampoco se ha establecido que tenga relación con la caída del poste.

El Asfixiadero, una de las subidas más concurridas de Sabaneta

El Asfixiadero es uno de los corredores ecológicos y deportivos más reconocidos de Sabaneta. Su nombre responde a las exigentes pendientes que deben superar quienes lo recorren, una subida prolongada que ponen a prueba caminantes, ciclistas y deportistas aficionados del sur del Valle de Aburrá.

Desde lo alto del recorrido se divisa gran parte del sur del valle y la ruta hace parte del Corredor Turístico Deportivo El Asfixiadero, promovido por la Administración Municipal como un escenario de actividad física al aire libre y de encuentro para locales y visitantes.

Foto: Cortesía.

Las lluvias de este martes en el sur del Valle de Aburrá

De acuerdo con el reporte más reciente del SIATA, las lluvias que afectaron a Medellín se extendieron al final de la tarde hasta Sabaneta, con acumulados de hasta 8 milímetros. En el sur de Medellín los registros llegaron hasta 7 milímetros, mientras que en Caldas las precipitaciones persistían con acumulados de hasta 6 milímetros.

Seguir canal en WhatsApp Medellín Ciudad

El sistema de alertas mantiene el monitoreo sobre Medellín y el área metropolitana, donde las precipitaciones continuaron con diferente intensidad al caer la noche.

Lea también: Lluvias en Medellín: se extienden a Sabaneta con acumulados de hasta 8 milímetros

No es la primera emergencia de este tipo durante la temporada de lluvias en Sabaneta. A comienzos de este mes, la caída de un árbol tras las precipitaciones cerró el paso por La Vega, hacia La Doctora, y dejó congestión en sectores como San José durante la mañana.

Foto: Cortesía.

Recomendaciones para quienes se movilizan por el sector

Ante el cierre, la recomendación para conductores y peatones es tomar vías alternas y transitar con precaución por el piso mojado, reduciendo la velocidad y evitando acercarse o manipular postes y cables caídos, un riesgo adicional cuando hay interrupciones del servicio de energía.

Cualquier emergencia puede reportarse a la línea 123, disponible las 24 horas, mientras se espera el retiro del poste y la habilitación del paso hacia El Asfixiadero.

También te puede interesar: Ármese de paciencia si va a salir de San José en Sabaneta: un árbol caído cerró el paso por La Vega