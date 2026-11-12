Foto: Cliff / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

Resumen: Autoridades de Carolina del Sur buscaron durante horas a un bebé de 11 meses que desapareció junto a su padre. El hallazgo ocurrió en una zona boscosa.

Bebé de 11 meses aguantó casi un día enterrado en una jaula para perros en un bosque de EE. UU.

Un bebé de 11 meses fue hallado con vida el martes 10 de noviembre de 2026 en una zona boscosa de Batesburg-Leesville, en Carolina del Sur (Estados Unidos), después de pasar cerca de 24 horas dentro de una jaula para perros enterrada. Las autoridades señalan a su padre, Michael, de 25 años, como presunto responsable.

¿Cómo lograron encontrarlo?

Los equipos de búsqueda rastreaban un terreno cubierto de hojas secas cuando escucharon el llanto del bebé. También notaron que la tierra había sido removida hacía poco.

Al acercarse y comenzar a excavar, los rescatistas lograron sacar al menor con vida. Según el sheriff del condado de Lexington, Jay Koon, fue una carrera contra el tiempo.

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¿Qué pasó antes de la desaparición?

La búsqueda comenzó el lunes 9 de noviembre, luego de que el hombre quedara al cuidado del niño. La madre del sospechoso los había dejado juntos mientras esperaban a otra persona que se haría cargo del menor, explicó el sheriff a la agencia AP.

Sin embargo, el hombre se llevó al bebé y ambos desaparecieron. Las autoridades emitieron una alerta pública para pedir ayuda y creían que se había movido por distintos puntos del condado sin vehículo.

La preocupación creció cuando cámaras de seguridad lo captaron caminando por Batesburg-Leesville sin el menor. Fue detenido esa misma noche y no dio información sobre el paradero de su hijo.

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¿En qué estado está el bebé y qué cargos enfrenta el padre?

El bebé fue trasladado a un centro médico, donde permanece bajo atención. Las autoridades esperan que tenga una recuperación completa.

Michael enfrenta cargos por intento de asesinato. Los registros judiciales indican que, a comienzos de este año, se declaró culpable de cargos por violencia doméstica y alteración agravada del orden público.