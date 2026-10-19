Resumen: Las capturas por homicidio en Bogotá dejaron 64 adultos detenidos y un adolescente aprehendido en 60 días. Conozca los casos investigados en varias localidades.

¡De las riñas al sicariato! Los casos detrás de las 64 capturas por homicidio en Bogotá

La ofensiva contra los homicidios en Bogotá dejó un balance de 64 adultos capturados y un adolescente aprehendido durante los últimos 60 días, según informó la Policía Metropolitana de Bogotá.

Las capturas por homicidio se realizaron mediante operativos de prevención, vigilancia, inteligencia e investigación criminal en diferentes localidades, en casos relacionados con presuntos sicarios, feminicidios y muertes ocurridas durante riñas y hechos de intolerancia.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, entre los adultos detenidos hay 60 hombres y cuatro mujeres. Del total de procedimientos, 27 capturas se efectuaron en flagrancia, mientras que las otras 37 se concretaron mediante órdenes judiciales.

La institución indicó que entre las personas investigadas se encuentran tres presuntos feminicidas y ciudadanos señalados de participar en diferentes hechos violentos registrados en la capital.

Los resultados corresponden a una serie de actuaciones policiales que buscan esclarecer homicidios y poner a disposición de la justicia a quienes estarían relacionados con estos delitos.

Doble homicidio en Ciudad Bolívar y otros casos investigados

Dentro de los casos reportados hay investigaciones por ataques con armas de fuego, agresiones con elementos cortopunzantes y enfrentamientos que habrían terminado en muertes violentas.

Uno de los procedimientos destacados tuvo lugar en el barrio Guacamayas, en la localidad de San Cristóbal, donde fue capturado alias ‘El Gordo’. El hombre figuraba en el cartel de los más buscados por las autoridades y fue detenido mediante una orden judicial.

Según la investigación, estaría relacionado con la muerte de un ciudadano durante una riña ocurrida el 15 de agosto de 2025. En ese episodio, presuntamente habría utilizado un arma cortopunzante para atacar a la víctima. Después del hecho, el señalado habría viajado a Chile, país en el que permaneció cerca de ocho meses mientras evitaba a las autoridades.

Su captura se suma a los procedimientos adelantados por la Policía para ubicar a personas requeridas por investigaciones de homicidio.

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Otro de los detenidos es alias ‘Enano’, capturado en el barrio El Muelle. La Policía lo señala de ser presunto sicario y coordinador del tráfico de estupefacientes. Además, estaría vinculado con un homicidio cometido con arma de fuego en junio de este año en la localidad de Engativá.

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En otros procedimientos, los investigadores reportaron la captura de una persona señalada de participar en un homicidio bajo la modalidad de sicariato en el sector de María Paz. También fue detenido un hombre presuntamente responsable de causar la muerte de un ciudadano durante una riña por intolerancia en la localidad de Fontibón.

Estos casos hacen parte del balance de capturas por homicidio presentado por la institución, que incluye hechos con diferentes circunstancias y modalidades.

La información entregada por la Policía señala que las investigaciones permitieron avanzar en la identificación de personas presuntamente involucradas en muertes violentas ocurridas en varios sectores de la ciudad.

Entre los hechos reportados también aparece un doble homicidio ocurrido en marzo en la localidad de Ciudad Bolívar. Según la investigación, el señalado habría disparado contra dos personas después de un altercado relacionado con el hurto de una gorra. El ataque dejó dos ciudadanos muertos y otros dos lesionados.

Las autoridades también informaron sobre la captura de dos hombres en flagrancia en la localidad de Rafael Uribe. Ambos estarían señalados de asesinar a una persona durante una riña en la que, presuntamente, habrían utilizado un machete.

Aunque los episodios tienen circunstancias diferentes, hacen parte de las investigaciones adelantadas por la Policía para esclarecer hechos violentos y establecer quiénes habrían participado en ellos.

Las capturas por homicidio reportadas en Bogotá comprenden tanto procedimientos realizados inmediatamente después de los hechos como actuaciones derivadas de investigaciones que permitieron obtener órdenes judiciales.

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