Megaoperativos contra las bandas dejan 391 capturas en Bogotá, Cali, Medellín y otras ciudades

Resumen: La Fiscalía reportó 391 capturas de presuntos integrantes de estructuras delincuenciales en los últimos 45 días. Las intervenciones se concentraron en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y municipios de Antioquia, con apoyo del CTI, la Policía y el Ejército.

Los megaoperativos contra estructuras delincuenciales en varias regiones del país dejaron 391 capturas en los últimos 45 días, según el balance divulgado por la Fiscalía General de la Nación. Las investigaciones se concentraron en organizaciones señaladas de participar en homicidios, hurtos y tráfico local de estupefacientes.

Los megaoperativos se realizaron en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y distintos municipios de Antioquia. El balance de los megaoperativos corresponde a varias intervenciones adelantadas durante ese periodo, no a una sola jornada de allanamientos.

De acuerdo con la entidad, las acciones combinaron labores de policía judicial, análisis criminal, asociación de casos e identificación de patrones delictivos. El objetivo fue reconocer las conexiones entre diferentes hechos y afectar las capacidades de las organizaciones investigadas.

En los megaoperativos y diligencias de allanamiento participaron el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Ejército. Los capturados son presuntos integrantes de estas estructuras y sus responsabilidades deberán definirse en los procesos judiciales correspondientes.

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¿Dónde se concentraron los megaoperativos?

El balance territorial de los megaoperativos reportó 12 estructuras intervenidas en Bogotá, 11 en Cali, nueve en municipios de Antioquia, seis en Medellín y cinco en Barranquilla. La Fiscalía presentó estos resultados como parte de su modelo estratégico de investigación contra los fenómenos criminales que más afectan la seguridad y la convivencia.

En Bogotá se destacó la Operación Kratos, que dejó 20 personas capturadas: 19 mediante orden judicial y una en flagrancia. Según la entidad, los procedimientos afectaron a tres organizaciones: dos presuntos integrantes del Tren de Aragua, seis de Los Satanás y 12 de Los Usurpadores.

Las diligencias se adelantaron en Kennedy, San Cristóbal, Engativá y Bosa. Allí fueron incautados 26 celulares, un computador portátil, una tableta y 200 kilogramos de marihuana, elementos que quedaron vinculados a las labores investigativas.

Entre las posibles conductas investigadas están concierto para delinquir, secuestro extorsivo, desaparición forzada, extorsión, tráfico de armas, estupefacientes y tentativa de homicidio. El listado corresponde a las investigaciones y no equivale a una condena contra las personas capturadas.

En la capital también fue intervenida Puentes II, señalada como una facción de El Mesa. Las autoridades relacionan a esta estructura con tráfico de estupefacientes, homicidios y desplazamientos forzados en disputas por rentas ilícitas, tras extender su presencia desde el Valle de Aburrá hacia Soacha y Bogotá.

Los resultados en Medellín y Antioquia

En Medellín y otros municipios antioqueños, los megaoperativos alcanzaron a La Roja, organización señalada de cometer hurtos violentos bajo la modalidad de fleteo en el área metropolitana del Valle de Aburrá. La investigación indica que sus integrantes utilizarían vehículos y motocicletas para ejecutar los asaltos.

En el suroeste fue intervenido el grupo La Miel, con la judicialización de 18 presuntos integrantes. La Fiscalía le atribuye cinco hechos criminales ocurridos entre diciembre de 2024 y septiembre de 2026, que dejaron siete personas asesinadas y una herida.

Entre los episodios investigados figura el homicidio colectivo de tres hombres ocurrido el 25 de febrero de 2026 en la vereda El Porvenir, sector Sabaletas, de Titiribí. Estas actuaciones hacen parte del componente regional del balance divulgado por el ente acusador.

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Cali y Barranquilla, dentro del balance

En Cali fueron judicializados 90 posibles integrantes de 11 estructuras. Una de ellas es Los de La Luna, investigada por tráfico local de estupefacientes en San Pascual y San Bosco, en la comuna 3. Según las evidencias recopiladas, habría instrumentalizado a personas en condición de calle para almacenar, transportar y comercializar drogas.

En Barranquilla fueron intervenidas cinco bandas y judicializados 35 presuntos integrantes. Entre ellas aparece Los Virtuales RJ, señalada de explotar ilegalmente juegos de suerte y azar mediante rifas y bingos en Atlántico, La Guajira y Cesar. La investigación indica que operaría desde 2023 con una estructura para distribuir, promocionar y recaudar los recursos de esas actividades.