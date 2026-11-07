¡Duro golpe en Bolívar! Cinco militares muertos y 35 heridos deja ataque con drones contra cantón militar

Resumen: Cinco militares muertos y 35 heridos, ocho de ellos de gravedad, dejó un ataque con drones cargados con explosivos contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar, la tarde de este sábado 7 de noviembre. La Primera División del Ejército confirmó el hecho y lo calificó como una grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario. Aún no hay atribución oficial del atentado; en la zona operan el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

Una tarde de terror se vivió este sábado 7 de noviembre en Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar, cuando el cantón militar del municipio fue atacado con drones cargados con explosivos. El saldo confirmado por la Primera División del Ejército es de cinco militares muertos y 35 uniformados heridos, ocho de ellos de gravedad.

El ataque se registró a inicios de la tarde contra el Cantón Militar de Santa Rosa, una de las principales instalaciones del Ejército Nacional en esta subregión del país, históricamente golpeada por la violencia de los grupos armados ilegales.

Así fue el ataque con drones contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur

De acuerdo con el reporte oficial de la Primera División del Ejército, el atentado fue perpetrado con aeronaves no tripuladas que fueron acondicionadas con artefactos explosivos. Los drones sobrevolaron la unidad militar y arrojaron las cargas directamente contra la infraestructura del cantón.

La institución castrense calificó el hecho como una grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos, y rechazó de manera tajante esta nueva acción violenta contra sus tropas en el sur de Bolívar.

Los videos que circulan en redes sociales muestran la magnitud de la destrucción dentro de la instalación militar: techos y estructuras en el suelo, escombros regados por todo el lugar y láminas caídas. En las grabaciones también se alcanzan a escuchar las detonaciones que sacudieron el cantón.

#Atención | ATENTADO CONTRA CANTÓN MILITAR EN SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR 🚨 Un ataque con un dron cargado con explosivos se habría registrado contra el cantón militar ubicado en Santa Rosa del Sur, Bolívar. 🎥 En video: imágenes relacionadas con el hecho. https://t.co/LVDksQhGd1 — David (@ChristianD98468) November 7, 2026

Uno de los registros compartidos en X da cuenta del momento en el que se reportó el atentado contra la base militar, mientras columnas de humo se levantaban en la zona.

Las imágenes del después son desoladoras: parte de la edificación quedó reducida a escombros, con las paredes agrietadas y los techos desplomados sobre lo que quedó de las instalaciones.

Tres muertos y más de 35 heridos en el Batallón 48 en Santa Rosa del Sur en Bolívar. El ataque terrorista fue violento, con drones y explosivos. https://t.co/ujcThQPtZr — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 7, 2026

El hecho, al que inicialmente se le reportaron tres muertos, terminó con un saldo aún más doloroso según la confirmación oficial: cinco militares fallecidos y 35 heridos, varios de ellos en estado delicado.

Protocolos activados y llamado a la ciudadanía

Tras el ataque, las autoridades activaron todos los protocolos de seguridad en la zona y adelantan las verificaciones sobre los daños materiales causados a la instalación militar.

El Ejército hizo un llamado a la ciudadanía para que entregue cualquier información que permita dar con los responsables de este atentado. Los reportes se pueden hacer a través de la Línea 107 de la institución.

Otro ataque con explosivos lanzados desde drones

Este no fue el único hecho violento del día. Más temprano, también con explosivos lanzados desde drones, se registró otro ataque en inmediaciones del peaje La Agustina, sobre la vía Panamericana, lo que encendió las alarmas de las autoridades por la escalada de esta modalidad de ataques en el país.

Sin atribución oficial del atentado

Hasta el momento no hay una atribución oficial del ataque ni se reportan capturas. Lo que sí se conoce es que en el sur de Bolívar operan activamente varios grupos armados ilegales: el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, estructuras que se disputan el control del territorio y de las economías ilegales de la subregión, como la minería ilícita.

El alcalde del municipio, Milton Alexis Olaya, se pronunció ante la grave situación y pidió “oración para que no vuelva a ocurrir esto”, mientras la comunidad de Santa Rosa del Sur permanece en vilo por lo sucedido.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer los responsables del atentado contra el cantón militar y las circunstancias en las que se perpetró este ataque, que se suma a la ola de violencia que azota al sur de Bolívar.

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