«La guerra cambió»: De la Espriella anuncia drones ofensivos y antidrones tras ataque en Bolívar

Resumen: El presidente Abelardo de la Espriella anunció que trabaja para dotar a la Fuerza Pública de sistemas antidrones y drones ofensivos, un día después del ataque con drones en Santa Rosa del Sur, Bolívar, que dejó tres militares muertos. Criticó al gobierno anterior por no concretar el escudo antidrones.

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró este domingo que «la guerra cambió» y que hoy también se libra con drones, y anunció que su Gobierno trabaja para dotar a la Fuerza Pública de sistemas de defensa antidrones y de drones con capacidad ofensiva. El mensaje lo publicó en su cuenta de X un día después del ataque con drones cargados de explosivos contra el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar.

«La guerra cambió y hoy también se libra con drones»

En su publicación, el mandatario afirmó que durante cuatro años el gobierno anterior «miró hacia otro lado» y dejó desprotegidos a soldados y policías, sin las capacidades necesarias para enfrentar esta nueva modalidad de guerra que, según él, utiliza el narcoterrorismo.

De la Espriella explicó que en «la Patria Milagro» se trabaja para entregar a la Fuerza Pública sistemas antidrones y capacidades ofensivas mediante drones. Reconoció que el país atraviesa una situación económica «dificilísima» en sus finanzas públicas, pero dijo que harán «todos los esfuerzos necesarios» para desarrollar y adquirir esas capacidades. «La seguridad y la vida de nuestros soldados, policías y ciudadanos son prioridad en mi gobierno», escribió.

También aseguró que lo harán «con responsabilidad», buscando los recursos y la tecnología que la Fuerza Pública necesita para enfrentar la amenaza.

Críticas al gobierno anterior por el escudo antidrones

El presidente también apuntó contra quien lo antecedió. Sin mencionarlo por su nombre, escribió que «el mitómano que gobernó Colombia» dice que dejó todo listo para contratar un escudo antidrones y respondió: «¡Mentira!». Según De la Espriella, el ministro de Defensa y la viceministra de ese gobierno viajaron por varios países, sostuvieron reuniones y gastaron «cuantiosos recursos en viáticos», pero no concretaron nada. «¡Ni siquiera dejaron los estudios necesarios!», afirmó. Medios como Semana leyeron el mensaje como un ataque directo al gobierno de Gustavo Petro.

Se trata de afirmaciones del jefe de Estado en su cuenta de X.

Mensaje a las familias de los soldados

El mandatario cerró su mensaje con palabras para los familiares de los militares muertos. «A las familias de nuestros héroes asesinados, les expreso mi solidaridad y les envío mis oraciones. ¡Su sangre no quedará impune!», escribió. Además, prometió enfrentar «hasta derrotar» lo que llamó el «cáncer del narcoterrorismo» y cerró con la frase: «¡No vamos a descansar hasta erradicar esa plaga de nuestra patria!».

El ataque que motivó el anuncio

El pronunciamiento llega tras el atentado del sábado 7 de noviembre contra el Cantón Militar Prócer Manuel Rodríguez Torices, en Santa Rosa del Sur, sur de Bolívar. Según las informaciones oficiales recogidas por medios regionales y nacionales, varios drones lanzaron artefactos explosivos al interior de la unidad militar hacia el mediodía. El balance fue de tres militares muertos, 16 heridos de gravedad y 31 integrantes de la unidad afectados.

Los fallecidos fueron el soldado profesional Jairo Lince Carvajal y los soldados Dilan Andrés Lozano León y Álvaro Pushaina. Los heridos fueron remitidos a centros asistenciales de la región, entre ellos el hospital Manuel Elkin Patarroyo, en Santa Rosa del Sur, y el hospital San Antonio de Padua, en Simití. El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, atribuyó la acción al ELN, según lo reportado por El País.

Una ofensiva más amplia contra grupos armados

Este mensaje se suma a otros pronunciamientos del presidente durante el fin de semana, en los que condenó los ataques, ordenó reforzar la seguridad en las regiones afectadas y aseguró que la Fuerza Pública intensificará las operaciones militares, policiales y de inteligencia contra las organizaciones armadas ilegales. Por separado, el Gobierno ordenó reforzar la protección de Caracol Televisión, RCN y la revista Semana tras alertas de inteligencia sobre posibles atentados.

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