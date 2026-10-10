“Karol G, desbloquéame bebé”: Anuel sacude las redes con inesperado mensaje a su ex

Resumen: El cantante puertorriqueño Anuel AA estrenó ‘Vuelve’, una nueva canción de trap que hará parte de su próximo álbum, ‘Real Hasta la Muerte 2’, y aprovechó la publicación para enviarle un mensaje directo a su expareja, Karol G: “Karol G, desbloquéame bebé”. La petición generó reacciones y especulaciones entre los seguidores de ambos artistas, especialmente por la historia sentimental que compartieron. Además, el reguetonero retó a otros exponentes del género urbano a superar su nuevo tema. Por ahora, no se conoce una respuesta de la cantante colombiana ni se ha anunciado la fecha oficial de lanzamiento del álbum.

El estreno de una nueva canción de Anuel AA volvió a poner su historia con Karol G en el centro de la conversación entre los seguidores de la música urbana. Esta vez, el cantante puertorriqueño acompañó el lanzamiento de ‘Vuelve’ con un mensaje dirigido a la artista colombiana, en el que le pidió que lo desbloqueara de sus redes sociales.

La publicación fue compartida en la cuenta de Instagram del intérprete, quien escribió: “Karol G, desbloquéame bebé”. La frase llamó la atención por la mención directa a la cantante paisa y por aparecer en medio de la promoción de su nueva producción musical.

El mensaje generó comentarios y especulaciones entre los seguidores de ambos artistas, que volvieron a recordar la relación sentimental que mantuvieron durante varios años. Sin embargo, la publicación no confirma un posible acercamiento entre los dos ni permite establecer si el mensaje tiene un propósito distinto al de acompañar el lanzamiento del sencillo.

‘Vuelve’, el nuevo lanzamiento de Anuel AA

La canción ‘Vuelve’ es una producción de trap, uno de los sonidos asociados con la trayectoria musical de Anuel AA. Su contenido aborda el sentimiento de extrañar a una persona e incluye las expresiones explícitas características de parte de este género.

Aunque en la letra del tema no se menciona directamente a Karol G, la dedicatoria que el artista publicó en Instagram llevó a numerosos seguidores a relacionar la canción con su antigua relación. La coincidencia entre el título del sencillo y la petición dirigida a la colombiana también alimentó las conversaciones en plataformas digitales.

En la misma publicación, el puertorriqueño defendió el resultado de su trabajo musical y retó a otros exponentes del género urbano a superar su lanzamiento en el terreno del trap. De esta manera, la promoción de ‘Vuelve’ estuvo acompañada tanto de referencias a su vida personal como de comentarios sobre su propuesta artística.

El sencillo forma parte de su próximo proyecto discográfico, anunciado bajo el nombre de ‘Real Hasta la Muerte 2’, también identificado como RHLM 2. No obstante, el cantante todavía no ha comunicado una fecha oficial para el lanzamiento completo del álbum.

La historia con Karol G vuelve a generar comentarios

La relación entre Anuel AA y Karol G fue una de las más conocidas de la música urbana latina. Durante su romance, ambos artistas compartieron momentos de sus vidas personales y profesionales, lo que mantuvo a sus seguidores pendientes de su historia.

Después de la separación, cada uno continuó desarrollando su carrera musical. Aun así, las referencias públicas entre los dos siguen despertando interés entre sus fanáticos, especialmente cuando aparecen vinculadas con nuevos lanzamientos o publicaciones en redes sociales.

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En esta ocasión, la petición de desbloqueo abrió distintas interpretaciones entre los usuarios. Mientras algunos relacionaron las palabras del cantante con los recuerdos de la pareja, otros centraron su atención en la manera en que el mensaje acompañó la promoción de ‘Vuelve’.

Por ahora, no se ha confirmado una respuesta de Karol G a la publicación de su expareja. Tampoco hay información que permita afirmar que el mensaje represente una reconciliación o un cambio en la relación que mantienen actualmente.

Karol G también habló recientemente sobre sus relaciones

El estreno de ‘Vuelve’ coincidió con la difusión de una entrevista de Karol G para el programa ‘Popcast’, del periódico estadounidense The New York Times, en la que la cantante habló sobre sus experiencias sentimentales con Anuel AA y Feid.

Durante la conversación, la artista no profundizó en detalles particulares de ninguna de las dos relaciones, pero explicó que esas experiencias tuvieron una influencia en su proceso creativo y en la música que desarrolló posteriormente.

La intérprete también destacó un aspecto de las relaciones entre personas que trabajan en la misma industria: la posibilidad de reconocer y celebrar los logros profesionales de la otra persona, al compartir un entorno laboral similar.

Sus declaraciones pusieron sobre la mesa la manera en que las vivencias personales pueden convertirse en inspiración para la música y contribuir a construir una conexión diferente con el público.

Aunque las palabras de Karol G y la nueva publicación de Anuel AA aparecieron en un periodo cercano, no existe información que permita establecer una relación directa entre ambos acontecimientos.

Por el momento, ‘Vuelve’ continúa siendo parte de la nueva etapa musical que el puertorriqueño promociona de cara a su próximo álbum. Mientras tanto, su mensaje a la cantante colombiana mantiene la atención de los seguidores, a la espera de conocer si ella decide pronunciarse sobre la petición que recibió públicamente.