Resumen: La reconstrucción de la planta de tratamiento de aguas de la vereda Aguas Frías, en Altavista, avanza en un 60 %, con el objetivo de garantizar un suministro permanente para 1.536 personas. Las obras, que se vieron afectadas por la ola invernal, han requerido soluciones de ingeniería complejas para superar el difícil terreno. Una de ellas es la construcción de un viaducto de 10 metros de altura para proteger la tubería de la quebrada. Este proyecto busca poner fin a los dos meses y medio en los que la comunidad dependió de carrotanques.

Altavista avanza en su proyecto hídrico más complejo: planta de Aguas Frías alcanza el 60 % de ejecución

La reconstrucción de la planta de tratamiento de agua potable de Aguas Frías, en el corregimiento de Altavista, Medellín, avanza a paso firme y ya registra un 60 % de ejecución. Esta es considerada la obra más compleja que adelanta la Administración Distrital tras la emergencia causada por la ola invernal de abril y mayo, que dejó sin servicio a más de 1.500 habitantes de la zona.

Durante dos meses y medio, los 1.536 usuarios afectados dependieron de carrotanques para abastecerse, pero con los trabajos en marcha se busca restablecer un suministro continuo, seguro y de mejor calidad.

El proyecto enfrenta importantes retos de ingeniería debido a la geografía del lugar. Uno de los componentes clave es la construcción de un viaducto que permitirá que la nueva tubería cruce de manera perpendicular la quebrada Aguas Frías, a una altura de 10 metros, protegiéndola de crecientes y deslizamientos.

El agua que se tratará en la planta se capta en la fuente hídrica La Guapanta, ubicada en la parte alta de la montaña. Esta diferencia de nivel facilita que el líquido descienda por gravedad hasta la planta, eliminando la necesidad de bombeo, lo que garantiza un servicio más estable y reduce costos operativos.

“Las personas que están adelantando los trabajos tienen que hacer un recorrido de más de 370 metros hasta la parte baja, donde se encuentra la quebrada, transportando materiales por una pendiente de más de 45 grados. Aquí tenemos un gran riesgo para ellos; pero no solamente eso, es un gran trabajo dado que tienen que bajar cemento, hierro, arena y triturado, inclusive, una concretadora para hacer las pilas, ya que tienen una profundidad de más de seis metros”, explicó el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa.

Después de habilitar el acceso a la planta, las labores se concentran en la instalación de 800 metros de tubería de polietileno de alta densidad. Este material, más flexible y resistente, está diseñado para soportar posibles movimientos del terreno, asegurando un suministro de agua más confiable y permanente para la comunidad.

Con la culminación de estas obras, se garantizará que los habitantes de Altavista cuenten con agua potable sin interrupciones, superando definitivamente la emergencia que los obligó a depender de carrotanques durante varias semanas.