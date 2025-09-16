ITM sorprende con buses eléctricos que revolucionan la movilidad universitaria

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: ITM estrena los primeros buses eléctricos fabricados 100% en Colombia. Ahorran $500.000 por estudiante y marcan historia en movilidad sostenible universitaria.

El Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) marcó un precedente histórico en la movilidad sostenible colombiana al incorporar tres autobuses eléctricos completamente fabricados en el país, convirtiéndose en los primeros vehículos de este tipo ensamblados con materias primas y mano de obra nacional.

Esta innovadora iniciativa representa una revolución en el transporte universitario del país, pues los buses eléctricos fueron diseñados y construidos desde cero en Medellín, adaptándose específicamente a las necesidades de la comunidad académica del ITM.

«Estos vehículos, ensamblados en Colombia y completamente eléctricos, son amigables con el medio ambiente y responderán a la necesidad de transporte intercampus de nuestros estudiantes y docentes», destacó el rector Alejandro Villa Gómez, quien calificó el proyecto como la materialización de una necesidad institucional que hoy dignifica la movilidad académica.

Los autobuses incorporan tecnología de punta con sistemas de regeneración energética, climatización avanzada y rampas de accesibilidad para personas con discapacidad. Su fabricación utilizó un chasis de empresa china líder mundial, pero la carrocería fue desarrollada íntegramente por talento colombiano.

El impacto económico para los estudiantes es significativo: cada usuario puede ahorrar más de $500.000 por semestre utilizando el servicio como medio principal de transporte.

Para quienes realizan múltiples trayectos diarios, el ahorro puede alcanzar el millón de pesos semestrales, generando un beneficio colectivo superior a $305 millones para toda la comunidad universitaria.

La nueva flota garantiza 1.136 cupos diarios y más de 96.560 viajes disponibles por semestre, mejorando sustancialmente la conectividad entre campus.

Uno de los vehículos cubrirá la ruta ITM Campus Robledo-Estación Hospital, facilitando la integración con el sistema de transporte masivo metropolitano.

La iniciativa posiciona al ITM como referente nacional en sostenibilidad educativa, reduciendo significativamente la huella de carbono institucional mientras establece un modelo replicable para otras universidades colombianas.

