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Resumen: Uno de los implicados en la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez, ocurrida en 2022 en San Andrés de Cuerquia, aceptó el delito de desaparición forzada agravada. Según la Fiscalía, el procesado tenía 17 años cuando ocurrieron los hechos y habría participado en el seguimiento, retención y traslado de la víctima.

¡Cuatro años después! Implicado en desaparición de ingeniero forestal en Antioquia aceptó el delito

Uno de los implicados en la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez aceptó su responsabilidad por los hechos ocurridos el 4 de abril de 2022, en San Andrés de Cuerquia, Antioquia.

Para la época de la desaparición, el procesado tenía 17 años, por lo que la actuación judicial se adelanta bajo los parámetros del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el entonces adolescente habría tenido participación en el seguimiento, retención y posterior traslado del profesional, quien realizaba labores para una empresa pública.

El seguimiento y la retención

Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, Peláez fue interceptado por varias personas mientras se encontraba realizando sus labores.

Los responsables lo habrían amenazado con armas blancas y un revólver, además de agredirlo y obligarlo a subir a un camión que posteriormente lo llevó hasta un inmueble.

El procesado habría coordinado con integrantes del grupo delincuencial ‘El Mesa’ las labores de seguimiento que permitieron facilitar la retención del ingeniero.

La Fiscalía también señaló que el entonces adolescente estuvo en la vivienda a la que fue llevado Peláez y habría participado en el posterior traslado de la víctima hacia una zona rural del municipio.

Entregó información sobre el lugar donde habría sido sepultado

Durante el desarrollo de la investigación, el hombre manifestó de manera libre y voluntaria que conocía el sitio donde presuntamente había sido sepultado el ingeniero forestal.

Según la información entregada por la Fiscalía, meses después el cuerpo habría sido exhumado y posteriormente arrojado al río San Andrés.

Este elemento hace parte de la investigación adelantada para esclarecer las circunstancias relacionadas con la desaparición y muerte de Peláez.

Aceptó el cargo de desaparición forzada agravada

Con base en los elementos recopilados, una fiscal de la Seccional Antioquia imputó al procesado por el delito de desaparición forzada agravada.

El hombre aceptó el cargo durante la actuación judicial.

Actualmente permanece privado de la libertad en un establecimiento carcelario por otros hechos delictivos que son objeto de investigación.

Debido a que tenía 17 años cuando ocurrieron los hechos relacionados con la desaparición del ingeniero forestal, su proceso se desarrolla bajo las disposiciones del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.