Alarma en El Campín: gramilla quedó destruida tras los conciertos de BTS

Resumen: Tras el levantamiento de las estibas protectoras por los conciertos de BTS, el césped de El Campín quedó irreconocible. Sencia anunció la renovación total de la grama de cara a los próximos partidos.

Minuto30.com .- Las alarmas se encendieron en el fútbol capitalino luego de que se revelaran las primeras imágenes del estado de la grama del estadio Nemesio Camacho El Campín tras los multitudinarios conciertos de la agrupación surcoreana BTS. Al levantar las láminas protectoras instaladas sobre el terreno de juego, quedó en evidencia una cruda realidad: del gramado histórico del escenario bogotano prácticamente no queda nada.

El desolador panorama, que deja ver extensos parches de tierra y lodo en lugar del habitual tapete verde, ha generado una ola de preocupación entre los aficionados y la prensa deportiva, especialmente teniendo en cuenta el apretado calendario que se avecina para los equipos de la capital.

El plan de Sencia: tratamiento de suelo y césped nuevo

Ante la evidente afectación del terreno de juego y las dudas sobre su viabilidad para el fútbol profesional, Sencia —entidad encargada del escenario— se pronunció para entregar un parte de tranquilidad.

Desde la concesión aseguraron que ya se está adelantando un riguroso proceso que contempla, en primera instancia, un tratamiento integral para la recuperación del suelo severamente compactado. Posteriormente, se procederá con la renovación total del césped. Según detalló la organización, la nueva gramilla será trasladada e instalada desde cinco canchas alternas destinadas para este tipo de contingencias.

El consorcio se comprometió a que todo el proceso de intervención, instalación y adecuación estética y funcional debería culminar de manera exitosa durante el transcurso de esta misma semana.

Carrera contrarreloj para el regreso de la Liga

La urgencia por tener el terreno de juego en óptimas condiciones radica en los inminentes compromisos deportivos que debe albergar el máximo escenario de los bogotanos. En cuestión de días, El Campín será sede de dos encuentros consecutivos y vitales por el campeonato nacional.

El próximo martes 13 de octubre, Millonarios será el encargado de reestrenar el gramado cuando reciba la visita del Once Caldas. Apenas 24 horas después, el miércoles 14 de octubre, será el turno para Independiente Santa Fe de oficiar como local en su respectivo encuentro. La expectativa ahora se centra en si los trabajos prometidos por Sencia lograrán entregar una cancha segura y a la altura del fútbol profesional colombiano.