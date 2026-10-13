Resumen: El ente rector del fútbol colombiano suspendió el compromiso a última hora para proteger la integridad física de los futbolistas. El operador Sencia guarda silencio tras prometer días atrás que la grama estaría en condiciones óptimas.

¿Y las cinco canchas de grama con las que «chicanió» Sencia? Dimayor canceló Millonarios Once Caldas, con la tribuna llena

Minuto30.com .- Una jornada de indignación y desconcierto se vivió en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Con las tribunas colmadas de aficionados listos para el pitazo inicial, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció la cancelación definitiva del partido programado para este martes 13 de octubre entre Millonarios F.C. y Once Caldas DAF, debido al pésimo estado del terreno de juego.

La decisión de Dimayor y el reclamo al operador

A través de un comunicado oficial divulgado minutos antes del inicio, la entidad rectora expuso las razones detrás de la suspensión forzosa:

Riesgo para los jugadores: Dimayor argumentó que se vio en la «penosa obligación» de cancelar el compromiso al constatar visualmente el lamentable estado del campo, priorizando en todo momento la integridad física y la salud de los futbolistas de ambas escuadras.

Cuestionamiento directo a Sencia: El ente deportivo recalcó que la decisión se tomó a pesar de que la firma Sencia había garantizado públicamente que el nuevo césped instalado cumpliría con todos los estándares técnicos y de seguridad requeridos para disputar un partido de la liga profesional.

Postura de los clubes y el silencio de Sencia

El pronunciamiento desató una fuerte controversia en torno a la gestión y mantenimiento del principal escenario de la capital:

Millonarios no dijo «ni mu»: El conjunto capitalino se limitó a compartir el comunicado de la Dimayor; sin decir absolutamente nada.

Respaldo de Once Caldas: El conjunto ‘blanco’ de Manizales acató de inmediato la determinación del organismo regulador, señalando que el bienestar de los atletas está por encima del calendario deportivo, y quedó a la espera de la fecha oficial para la reprogramación.

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Contradicción del operador: Hasta el momento, voceros de Sencia no se han pronunciado sobre lo ocurrido, pese a que el pasado 7 de octubre emitieron un parte de tranquilidad asegurando: «Hoy contamos con cinco canchas de grama natural de respaldo, una capacidad que nos permite renovar el campo de juego cuando sea necesario y avanzar hacia metodologías de operación utilizadas por grandes estadios del mundo».

Afición a la espera de reprogramación

La cancelación intempestiva con la fanaticada ya acomodada en las graderías generó airadas protestas entre los asistentes, quienes exigieron explicaciones a la administración del estadio y garantías logísticas. Dimayor comunicará oportunamente la nueva fecha y hora en la que se disputará el encuentro.