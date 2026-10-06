Resumen: BTS hizo historia en Bogotá al romper el récord de asistencia por fecha en el estadio El Campín, con más de 53.000 personas en cada uno de sus conciertos del 2 y 3 de octubre de 2026. La cifra superó los registros de Karol G y Coldplay y ubicó al grupo surcoreano en el primer lugar del listado. Además, sus presentaciones generaron un movimiento económico estimado en $99.000 millones y un aumento en la llegada de visitantes a la capital.

¡BTS arrasó en El Campín! El grupo surcoreano rompió récord de asistencia y superó a Karol G y Coldplay

BTS dejó una nueva marca en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Durante sus conciertos del 2 y 3 de octubre de 2026, la agrupación surcoreana reunió a más de 53.000 personas en cada fecha, convirtiéndose en el artista con mayor asistencia por jornada registrada recientemente en el escenario bogotano.

El dato aparece en un listado elaborado a partir de registros de taquilla, productores y reportes de prensa, y ubica al grupo por encima de las cifras alcanzadas por otros artistas que han llenado el estadio en los últimos años.

BTS supera las mayores convocatorias recientes

Antes de las presentaciones de BTS, el registro más alto correspondía a Karol G, quien reunió a 44.286 espectadores por noche durante sus conciertos de abril de 2024.

Coldplay ocupaba el siguiente lugar, con 44.157 asistentes por fecha en sus presentaciones de septiembre de 2022. La banda británica también aparece en el listado por su concierto de 2016, cuando convocó a 41.376 personas.

La comparación entre los diferentes espectáculos tiene en cuenta que el aforo de El Campín puede cambiar según el montaje de cada producción, la ubicación del escenario, las tribunas habilitadas y la distribución de las localidades.

Después de BTS, Karol G y Coldplay, aparecen Iron Maiden, con 43.180 asistentes en 2024; Morat, con cerca de 43.112 por fecha ese mismo año; y Guns N’ Roses, que registró 42.632 espectadores en 2022.

Shakira también figura entre las mayores convocatorias, con cerca de 41.449 personas por presentación en 2025. Completan otros lugares destacados The Rolling Stones, con 40.785 asistentes en 2016; Bad Bunny, con 40.730 en 2022; y Bruno Mars, con 40.468 en 2017.

El listado también incluye a Yeison Jiménez, quien superó los 40.000 asistentes en 2025, además de Maluma, Carlos Vives y J Balvin, con cifras cercanas a esa cantidad. RBD aparece con aproximadamente 40.000 espectadores en 2005.

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Entre los demás registros están U2, con 39.272 asistentes en 2017; Dua Lipa, con 38.807 en 2025; Foo Fighters, con 36.883 en 2015, y The Weeknd, con 35.386 en 2023.

Las cifras proceden de fuentes como Boxoffice, Boxscore y Live Nation, además de reportes de prensa y datos de productores cuando no existen registros públicos de taquilla.

El concierto también movió la economía de Bogotá

La llegada de BTS tuvo efectos más allá del estadio. El Instituto Distrital de Turismo estimó un movimiento económico cercano a $99.000 millones durante las dos fechas, relacionado con sectores como alojamiento, gastronomía, transporte y comercio.

La entidad también señaló que el 18,4 % de las entradas fue adquirido desde otros países, con compradores principalmente de Ecuador, México y Venezuela.

Por su parte, el Observatorio de Turismo reportó un aumento del 46,6 % en los vuelos hacia Bogotá durante los días de los conciertos frente al mismo periodo de 2025. Las proyecciones oficiales contemplaron además más de 5.000 empleos directos e indirectos asociados a las dos jornadas.

Las cifras de convocatoria pueden variar según la fuente y el momento en que se realice la medición. Mientras el listado registra más de 53.000 espectadores por noche, las proyecciones distritales previas calculaban cerca de 90.000 asistentes entre ambas fechas.

Con sus dos presentaciones, BTS pasó a ocupar el primer lugar de este registro de asistencia por fecha en El Campín, por encima de las marcas que habían establecido Karol G y Coldplay.