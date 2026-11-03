Serenata y amor: Escro le cantó a Aida Victoria y las redes le sacaron el pasado

Resumen: Escro compartió una dedicatoria para Aida Victoria durante una serenata. La publicación generó mensajes de apoyo y comentarios sobre la anterior relación de la influencer con Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario.

Aida Victoria Merlano volvió a ser tendencia en redes sociales, esta vez por un romántico gesto de su prometido, David Darville, el streamer y músico bahameño conocido como Escro, que le organizó una serenata íntima y le dedicó un mensaje que encendió los comentarios de miles de usuarios.

El artista publicó en su cuenta de Instagram una postal en blanco y negro en la que aparece abrazado con la influencer mientras un mariachi con sombrero tradicional les toca en vivo dentro de una habitación. En la escena se escucha «Si Nos Dejan», de Luis Miguel, una canción que acompaña la escena compartida en redes.

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¿Qué fue lo que Escro le dedicó a Aida Victoria?

«Hoy, mañana y todos los días, te elijo a ti», escribió Escro junto a la imagen, acompañada de un corazón y el símbolo de infinito. La publicación, que recogió la cuenta @rastreandofamosos, rápidamente se volvió tendencia y acumuló miles de reacciones de seguidores de la pareja.

En las imágenes se ve a los dos muy sonrientes y abrazados, disfrutando del momento, mientras los músicos les interpretan la serenata en lo que parece ser la habitación de su casa. La escena acompaña la declaración de amor que el músico hizo pública para su prometida.

La serenata fue la forma que escogió el bahameño para sorprender a la barranquillera, con quien se comprometió en agosto pasado durante un viaje a Bahamas, su tierra natal. Desde entonces, los dos han compartido varios momentos de su relación en redes sociales, donde se dejan ver muy enamorados.

Escro, por su parte, se ha ganado un lugar en el mundo del entretenimiento digital como streamer y músico, y su relación con Aida Victoria, hija de la excongresista Aida Merlano, lo acercó aún más al público colombiano, que sigue de cerca cada paso de la pareja. El compromiso fue anunciado después de que ambos aparecieran juntos en transmisiones y colaboraciones digitales.

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¿Por qué las redes le sacaron el pasado a Aida Victoria?

Sin embargo, no todo fueron felicitaciones. Junto a los mensajes de apoyo, muchos usuarios revivieron el pasado sentimental de Aida Victoria, en particular la relación que sostuvo con Juan David Tejada, «El Agropecuario», padre de su hijo, con quien protagonizó varios episodios de tensión pública.

Entre los comentarios que dejaron los internautas se leen frases como: «Esperemos los 3 doritos después, ella siempre hace el ridículo»; «Sabemos que esos movimientos que está haciendo fuera de Colombia es para evadir algo que se aproxima»; y «Yo ya no espero nada de ella porque así fue con ya sabemos quién y miren cómo terminó».

Las reacciones apuntan a la disputa que la creadora de contenido tuvo con El Agropecuario, que incluso llegó a instancias legales por la aparición de su hijo en un video musical. En septiembre, Tejada aseguró en una entrevista que había iniciado un proceso judicial por ese asunto y sostuvo que la aparición del menor no le había sido consultada. Se trata de una afirmación del empresario sobre la disputa con su expareja.

El anuncio de matrimonio se conoció en agosto de 2026. La propuesta tuvo lugar frente al mar, en Exuma Cays, Bahamas, con una decoración de rosas rojas. Escro le entregó una carta y se arrodilló para pedirle matrimonio. Ella mostró el anillo y acompañó las imágenes con las iniciales «D&A».

Tras compartir el compromiso, Aida Victoria también respondió a los rumores de embarazo que surgieron entre sus seguidores. La creadora de contenido negó estar embarazada y habló sobre su preparación física para la boda. En esa ocasión reiteró su deseo de formar una familia con Darville y confirmó que sí se iba a casar.

La nueva publicación tiene como centro la serenata y la dedicatoria de Escro. Las referencias a El Agropecuario corresponden a las reacciones de usuarios que retomaron esa relación anterior. Esos comentarios son opiniones de internautas y no constituyen por sí mismos información comprobada sobre los planes personales de la pareja.