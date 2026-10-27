¿Una indirecta? Aida Victoria habló de Brasil tras la denuncia de El Agropecuario por su hijo

Resumen: Aida Victoria Merlano publicó una frase irónica sobre Brasil después de la denuncia pública de El Agropecuario por el paradero de su hijo. El video fue interpretado como una posible indirecta, pero no confirma dónde se encuentran ella y el niño ni responde formalmente a las acusaciones. Tejada asegura que autorizó un viaje a Panamá y que el menor fue llevado a Bahamas sin su consentimiento; esas afirmaciones corresponden a su versión.

Aida Victoria Merlano volvió a llamar la atención con una publicación sobre Brasil, en medio de la controversia que abrió su expareja, Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario, por el paradero de su hijo Emiliano. La frase fue leída como una posible indirecta, pero no constituye una confirmación de su ubicación ni una respuesta formal a la denuncia pública del padre del niño.

El nuevo episodio se conoció después del comunicado en el que Tejada aseguró que desconoce dónde está su hijo y pidió ayuda para localizarlo. En contraste con ese mensaje, la influenciadora compartió contenido en sus historias de Instagram que dio pie a interpretaciones sobre su reacción a los señalamientos.

La frase de Aida Victoria que despertó comentarios

«Peladas, se me había olvidado decirles que todo este tiempo he estado viviendo en Brasil, ya casi domino el portugués», fue el mensaje de la creadora de contenido que circuló en las publicaciones sobre el caso.

La referencia a Brasil fue presentada en tono irónico. LOS40 describió el video como aparentemente realizado con inteligencia artificial, mientras La Kalle reseñó el comentario como una declaración entre risas. Por eso, no es posible tomar esa frase como prueba de que la barranquillera y su hijo estén viviendo en ese país.

La Kalle también reportó historias en las que Emiliano aparece jugando con su madre y dándole comida en la boca. Esas imágenes forman parte de su actividad en redes, pero no resuelven las preguntas sobre el viaje del menor ni permiten establecer por sí solas una ubicación verificable.

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¿Qué había dicho El Agropecuario?

El origen de la controversia está en la versión que Juan David Tejada hizo pública sobre la salida de Emiliano de Colombia. Según su comunicado, autorizó un viaje temporal hacia Panamá, con regreso previsto para el 3 de agosto de 2026. Sin embargo, sostuvo que el niño fue trasladado después a Bahamas sin su consentimiento.

«Actualmente desconozco su ubicación exacta, con quién convive y qué personas lo rodean. Además, se me ha impedido verlo y mantener comunicación con él», afirmó el empresario. Se trata de los señalamientos hechos por Tejada, no de conclusiones anunciadas por una autoridad sobre lo ocurrido.

En su pronunciamiento, el padre del menor aseguró que acudió a las entidades competentes y que inició, junto con su equipo jurídico, una solicitud de restitución internacional ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. También manifestó que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía.

La disputa también tiene un frente judicial

Tejada añadió que enfrenta una demanda de privación de la patria potestad presentada por la madre del niño ante un juzgado de Barranquilla. Según su relato, sus abogados cuestionan la competencia territorial del despacho y adelantan su defensa dentro de ese trámite.

El empresario también planteó una posible relación entre el traslado de su hijo y la situación judicial de Merlano en Colombia. Esa es una sospecha expresada por él: las fuentes consultadas no aportan una confirmación oficial que permita establecer ese vínculo.

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Una publicación que no despeja el paradero

Aunque el mensaje sobre Brasil fue interpretado como una posible respuesta al comunicado, Aida Victoria no abordó de manera específica allí los permisos de viaje, la fecha de regreso ni las acciones legales mencionadas por su expareja. Tampoco confirmó que su publicación estuviera dirigida a él.

La diferencia es importante: una frase irónica en Instagram no equivale a una aclaración sobre la situación del menor. Por ahora, lo que se conoce es el reclamo público de Tejada y las publicaciones de Merlano que generaron nuevas lecturas sobre el conflicto, sin que ese contenido permita dar por confirmadas las acusaciones o el lugar donde se encuentran.

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