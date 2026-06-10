Resumen: Ronaldinho Gaúcho presentó Camisa 10, el primer álbum de su sello musical internacional, una producción de 60 canciones que reúne artistas de 18 países. El proyecto cuenta con la participación de 14 músicos colombianos, entre ellos Pipe Bueno, Mike Bahía y Nanpa Básico, además de figuras internacionales como Pitbull, Sean Paul y Juan Magán. El exfutbolista también participa en tres temas del disco, que ya está disponible en plataformas digitales.

¡De las canchas al estudio! Ronaldinho lanza ‘Camisa 10’, un álbum con presencia de 14 artistas colombianos

Ronaldinho Gaúcho sigue explorando caminos fuera del fútbol. El exjugador brasileño, recordado por su paso por equipos como el Barcelona y por haber conquistado el Mundial de 2002 con la selección de Brasil, presentó oficialmente “Camisa 10”, un proyecto musical con el que incursiona de lleno en la industria discográfica.

La producción marca el lanzamiento del primer álbum de su sello internacional y reúne a artistas de distintas partes del mundo en una propuesta que apuesta por la mezcla de géneros, idiomas y culturas. El trabajo ya está disponible en plataformas digitales y representa uno de los proyectos más ambiciosos que el exfutbolista ha liderado fuera de las canchas.

Para Ronaldinho, la música ha ocupado un lugar importante en su vida mucho antes de este lanzamiento. Por eso, aseguró que la llegada de este álbum representa la materialización de una aspiración personal que venía construyendo desde hace años.

«Este álbum reúne a un equipo de estrellas globales y, para mí, es un sueño hecho realidad, porque la música siempre ha sido parte de mi vida», expresó el brasileño en un comunicado.

Un proyecto con artistas de 18 países

“Camisa 10” está conformado por 60 canciones en las que participan intérpretes provenientes de 18 países. La propuesta reúne influencias de diferentes corrientes musicales, incorporando sonidos que van desde el dancehall y el afrobeats hasta el trap, el pop urbano y el reguetón.

Entre los artistas convocados aparecen nombres reconocidos de la música latina e internacional como Pitbull, Sean Paul, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Dalex, Ke Personajes, L-Gante, Juan Magán y Kiko Rivera, entre otros.

El álbum también cuenta con representantes de países como Corea del Sur, Cuba, Francia, Nigeria, Turquía, Venezuela y Colombia, consolidando una apuesta de alcance global impulsada por el exfutbolista brasileño.

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Aunque Ronaldinho lidera el proyecto, su participación artística se concentra en tres canciones. Su voz puede escucharse en “Perfil”, junto al cantante mexicano Luis R. Conriquez; en “Vamos Celebrar”, acompañado por Pitbull; y en “La Verde”, al lado de Tony Aguirre.

El encargado de abrir el álbum es Sean Paul con el tema “Lead”, una colaboración realizada junto al grupo canadiense Banx & Ranx.

«Soy fan de Sean Paul desde hace mucho tiempo. Le puso banda sonora a tantas fiestas con éxitos que nunca olvidaremos y fue un privilegio estar a su lado», expresó Ronaldinho.

Colombia tiene una presencia destacada en el disco

Uno de los aspectos más llamativos de la producción es la amplia participación de artistas colombianos. En total, 14 cantantes nacionales hacen parte del proyecto, convirtiendo al país en uno de los más representados dentro del álbum.

La lista incluye a Nanpa Básico, Mike Bahía, Pipe Bueno, Lalo Ebratt, Miguel Bueno, Alex Krack, Totoy El Frío, Zaider, Fariana, Dylan Fuentes, Kevin Flórez, Natan & Shander, Julián Daza y Mady Oficial.

La presencia de estos artistas refleja la cercanía que Ronaldinho ha mantenido durante años con Colombia y con varios exponentes de su escena musical. Además, la diversidad de géneros representados por los invitados nacionales aporta una variedad de estilos que encaja con el carácter multicultural de la producción.

El lanzamiento de “Camisa 10” también representa el debut oficial de Tu Música como sello discográfico internacional. Detrás de la iniciativa se encuentran los productores Allan Jesus y Roni Maltz Bin, quienes desarrollaron el proyecto junto a Roberto de Assis, hermano y representante del exfutbolista.

Con este trabajo, Ronaldinho amplía su faceta como figura del entretenimiento y apuesta por un proyecto que busca conectar artistas de distintos continentes en una misma producción, llevando el emblemático número 10 que lo acompañó en el fútbol a una nueva etapa vinculada con la música.