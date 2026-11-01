Resumen: La Fiscalía judicializó a 10 presuntos integrantes de Los Boyacos en Bogotá, señalados de un ataque con granada que dejó un muerto y 18 heridos, y de al menos seis homicidios. La red habría usado la violencia para controlar el microtráfico en el barrio Santa Fe.

¡Granadas y sicarios por la droga! Judicializan a 10 señalados de Los Boyacos en Bogotá

Un ataque con granada, seis homicidios y una red organizada para controlar la venta de drogas hacen parte de la investigación contra Los Boyacos en Bogotá. La Fiscalía judicializó a 10 presuntos integrantes de esta estructura, a la que señala de recurrir a la violencia para imponerse en el barrio Santa Fe, en el centro de la capital.

El expediente reúne hechos que, según el ente acusador, no serían episodios aislados: detrás de las agresiones habría una disputa por las rentas del microtráfico y mecanismos para castigar a quienes se apartaran de las condiciones impuestas por la organización. Las responsabilidades de cada procesado deberán establecerse dentro del proceso judicial.

Una granada dejó un muerto y 18 heridos en Santa Fe

Uno de los casos más graves incluidos en la investigación ocurrió el 22 de enero de 2026. Ese día fue lanzado un artefacto explosivo contra ciudadanos que estaban en una zona concurrida del barrio Santa Fe. De acuerdo con la información de la Fiscalía, el ataque dejó una persona muerta, otras 18 heridas y daños materiales.

La hipótesis de los investigadores apunta a que la agresión habría sido ordenada como represalia por la venta de estupefacientes ajenos a la red. Osneiber Sabino, conocido como alias ‘Mailo’, es señalado de haber lanzado la granada desde una motocicleta. Se trata de un señalamiento de la investigación y no de una condena.

Además de ese atentado, las autoridades relacionan a la estructura con al menos seis homicidios cometidos durante 2026. Entre los posibles motivos identificados están las disputas por el control de la venta de drogas, las sospechas de colaboración con las autoridades y el supuesto incumplimiento de las reglas de sus cabecillas.

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Así habría funcionado la red de Los Boyacos

La organización tendría presencia en este sector de Bogotá desde, por lo menos, 2024. Según los elementos recopilados, contaría con distintos niveles de mando y tareas repartidas entre administradores de expendios, distribuidores, vendedores, vigilantes y un componente armado que protegería los puntos de comercialización de sustancias ilícitas.

Entre los judicializados figura Miguel Vargas, alias ‘Yimi’ o ‘Boyaco’, señalado como uno de sus principales dinamizadores. También fue procesado un hombre conocido como ‘Miguel’ o ‘El Viejo’, quien presuntamente coordinaba la distribución en seis zonas, manejaba las ganancias ilegales y participaba en la financiación de la estructura.

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Para la Fiscalía, ambos habrían impartido órdenes de homicidio contra personas que sospechaban que entregaban información a las autoridades, vendían droga por fuera de sus intereses o pretendían abandonar la organización. La ejecución de esas órdenes estaría a cargo de un grupo sicarial coordinado por alias ‘Carramán’ y ‘Drilococo’.

En ese componente también fue identificado Reinaldo Hernández, alias ‘El Diablo’. Junto con ‘Mailo’, es señalado de participar en acciones violentas y en la protección de los expendios. Los investigadores analizaron tanto las funciones atribuidas a los integrantes como la relación entre los distintos hechos para reconstruir el posible funcionamiento de la red.

Investigan maniobras para ocultar los crímenes

El expediente no se limita a los ataques. Las labores de policía judicial permitieron detectar posibles maniobras para borrar las huellas de los homicidios, entre ellas la eliminación de grabaciones de cámaras de seguridad y el traslado de cuerpos a otros sectores de la ciudad para dificultar el esclarecimiento de lo ocurrido.

En ese contexto aparece Yermmy Rincón, alias ‘Chatico’, quien presuntamente prestaba apoyo logístico a la organización. Según el ente acusador, habría intervenido en actuaciones posteriores a uno de los homicidios para favorecer su ocultamiento. Su posible participación también forma parte de los hechos que deberán ser examinados por la justicia.

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Los delitos imputados a los 10 procesados

Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó cargos, según la presunta responsabilidad individual, por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, terrorismo y delitos relacionados con armas de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas y explosivos. También se incluyeron ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y favorecimiento agravado.

La investigación se desarrolló de manera articulada entre la Fiscalía y la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá. El análisis criminal y la asociación de casos permitieron relacionar los hechos y los distintos roles atribuidos a los procesados. Los señalados conservan la presunción de inocencia mientras avanza el proceso y se determina su responsabilidad.