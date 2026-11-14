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    • Yenkervy Alexander Martin Garmendia desapareció en Moravia, Bello

    Yenkervy Alexander Martin Garmendia, de 21 años, desapareció el 12 de noviembre de 2026 en el sector de Moravia, en Bello, Antioquia.

    Publicado por: Juan Manuel

    Yenkervy Alexander Martin Garmendia desapareció en Moravia, Bello
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    Yenkervy Alexander Martin Garmendia desapareció en Moravia, Bello

    Resumen: Yenkervy Alexander Martin Garmendia, de 21 años, desapareció el 12 de noviembre de 2026 en Moravia, Bello. Cualquier información sobre su paradero puede reportarse al celular 318 532 17 33 o al teléfono 5903108, extensiones 41665, 41709 y 41825.

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    Yenkervy Alexander Martin Garmendia, de 21 años de edad, de sexo masculino y nacionalidad extranjera, se encuentra desaparecido desde el jueves 12 de noviembre de 2026 en el sector de Moravia, en Bello, Antioquia.

    De acuerdo con la ficha de búsqueda, vestía una bermuda negra, una camiseta negra, tenis negros y una gorra roja.

    Como señales particulares, tiene tatuajes: en el brazo derecho, «777 Santiago»; en el lado derecho del pecho, el nombre «Salome» y un corazón; y en la mano derecha, una rosa.

    Si tiene información que permita establecer su paradero, puede comunicarse con la Sección de Policía Judicial del CTI Medellín, Grupo de Desaparecidos, al teléfono 5903108, extensiones 41665, 41709 y 41825, o al celular 318 532 17 33. También puede dirigirse a la carrera 64 C # 67-300, bloque H, piso 4, en Medellín.

    Yenkervy Alexander Martin Garmendia desapareció en Moravia, Bello


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