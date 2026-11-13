La menor Erica Tatiana Salas Suaza desapareció en Medellín

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Resumen: Erica Tatiana Salas Suaza, de 17 años, desapareció el 8 de noviembre de 2026 en el barrio Manrique Oriental de Medellín. Cualquier información sobre su paradero puede reportarse al 318 532 28 52 o al 5903108, extensión 41351.

La menor Erica Tatiana Salas Suaza, de 17 años de edad, de sexo femenino, identidad de género femenina y nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecida desde el domingo 8 de noviembre de 2026 en el barrio Manrique Oriental de Medellín, Antioquia.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, vestía un body azul oscuro, pantalón tipo leggings de varios colores y tenis negros de la marca Adidas con suela blanca.

Como señales particulares, tiene una cicatriz en la tráquea, una platina y una cicatriz en el muslo izquierdo, y un lunar en la mejilla derecha.

Si tiene información que permita establecer su paradero, puede comunicarse con la Sección de Policía Judicial del CTI Medellín, Grupo de Desaparecidos, al teléfono 5903108, extensión 41351, o al celular 318 532 28 52. También puede dirigirse a la carrera 64 C # 67-300, bloque H, piso 4, en Medellín.