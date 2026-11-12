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    • El menor Julián Sánchez Rueda desapareció en Medellín

    Julián Sánchez Rueda, de 14 años, desapareció el 27 de octubre de 2026 en Medellín.

    Publicado por: Juan Manuel

    El menor Julián Sánchez Rueda desapareció en Medellín
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    El menor Julián Sánchez Rueda desapareció en Medellín

    Resumen: Julián Sánchez Rueda, de 14 años, desapareció el 27 de octubre de 2026 en Medellín. Cualquier información puede reportarse al 318 532 44 74.

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    El menor Julián Sánchez Rueda, de 14 años de edad, de sexo masculino y de nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecido desde el pasado martes 27 de octubre de 2026 en la ciudad de Medellín. Desde entonces, sus familiares desconocen su paradero.

    Cualquier información que permita dar con su paradero puede ser vital para su familia. Si tiene información, puede comunicarse con la Sección de Policía Judicial del CTI Medellín, Grupo de Desaparecidos, al celular 318 532 44 74.

    El menor Julián Sánchez Rueda desapareció en Medellín


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