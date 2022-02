Video: ¿Será falso? ¡Qué susto tan verraco! niña sale riéndose sola, y se ve cómo le acarician el cabello

in

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se ve a una niña en la madrugada, al parecer a las 3 de la mañana, totalmente dormida, pero sentada en la mitad de la sala, y siendo acariciada por unas manos.

El video parecería ser paranormal, pues en la descripción del mismo aseguran que hay un hombre, que es el que graba, que asegura que tiene un espíritu cerca de su hija.

En las imágenes se puede ver como la niña está totalmente dormida, pero sentada, mientras alguien más se ríe y le soba su cabello. En ese momento el hombre se acerca a su hija y ve que los brazos que tocaban el cabello desaparecieron, y el cajón donde se supone que estaría la persona, estaba totalmente vacío.

¿Es una escena paranormal la de la niña?

Aunque muchas personas aseguran que podría ser un video falso, en uno de los comentarios aseguraron que no es así.

«Si se ponen a analizar bien la escena, los brazos son de alguien pequeño por lo cual no puede existir la posibilidad de que la persona esté detrás de la puerta pues se vería parte del cuerpo por lo pequeñas que son sus extremidades, los brazos se encuentran rectos a la hora de tocar el cabello de la niña más no de costado por lo que aparentemente el video no es actuado», dijo una de las internautas.

Este es el video, ¿Usted qué opina?