Medellín vive un acalorado debate en torno a la venta o no de las acciones que tiene la ciudad sobre UNE, una compañía que, después de su fusión con Millicom, dejó de generarle dividendos a la capital antioqueña y que incluso, los paisas ni podemos decidir sobre ella.

Por tal motivo, el alcalde actual, Daniel Quintero, propuso en principio dos opciones claras, para ponerle fin a una inversión que no genera nada. La primera de ellas, que se comprara la parte privada, para que EPM volviera a tener todo y por fin, tuviera control sobre las decisiones de la compañía.

La segunda opción, que se debe debatir en el Concejo en los próximos días, era vender el restante que se tenía, teniendo en cuenta lo que tanto se ha mencionado, y es que no se tiene control sobre la empresa, y que esta solo pide dinero y no genera dividendos.

El debate por UNE

El problema radica en que algunos concejales de oposición se niegan en que Medellín salga de la empresa, como es el caso de Alfredo Ramos y otros corporados del Centro Democrático, apoyados por Álvaro Uribe, y otros como el concejal Daniel Duque, una ficha clave de Fajardo en la ciudad.

Por ejemplo, Ramos asegura que el mandatario quiere aprovechar la mayoría que tiene en el Concejo para lograr la venta, y así obtener casi 3 billones de pesos por las acciones, para que sean usados por él. «Quintero quiere aprovechar sus precarias nuevas mayorías en el Concejo para que, con mínimo escrutinio social, se venda la participación de EPM en Tigo-Une este viernes en primer debate. Ya sin Hidroituango, ¿qué excusa sacarán para la venta?».

Sin embargo, Ramos parece olvidar que, cuando él fue candidato a la Alcaldía en 2019, precisamente disputándola con Daniel Quintero, él veía con buenos ojos la venta de UNE, e incluso explicaba por qué sería viable salir de la empresa.

En una entrevista con el sindicato SINPRO Colombia, publicada el 6 de septiembre de 2019, casi dos meses antes de la elecciones, Ramos dijo: «EPM no puede ser un socio pasivo de UNE-Millicom, no pueden tomar decisiones a espaldas de los intereses de EPM. Vamos a hacer que el gerente de Empresas Públicas de Medellín defienda los intereses de Medellín, defienda el patrimonio público. No puede ser una empresa que pierda recursos económicos. No puede ser una empresa en la que se van tomando decisiones a espaldas de los usuarios».

Por tal motivo, Ramos resaltó que sus propuestas eran exactamente las mismas de Quintero: «Miremos hacia adelante, si no sigue siendo eficiente, se vende al socio, o si le compramos al socio», dijo el entonces candidato Alfredo Ramos.

Alfredo Ramos en su programa de gobierno no veía a EPM en las telecomunicaciones

Incluso, en su plan de gobierno, el candidato dejó por escrito, aunque sin mencionar a UNE, que si era necesario, EPM debía vender acciones y concentrarse solo en dos negocios: «Se examinarán, caso por caso, si se justifica vender o no algunos de los activos e inversiones de EPM, para enfocarse, cada vez más, en el negocio de las energías renovables y opciones de concesiones de infraestructura».

Acá puede ver el plan de Gobierno de Alfredo Ramos, y en la página 97 reposa el anterior enunciado.