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    • ¡Urgente hallar a Alaska! La perrita de Campo Valdés habría sido atropellada: buscan a quien la auxilió

    Alaska, la perrita perdida en Campo Valdés, habría sido atropellada; su familia busca a quien la auxilió para saber a qué veterinaria la llevaron.

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Urgente hallar a Alaska! La perrita de Campo Valdés habría sido atropellada: buscan a quien la auxilió
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    ¡Urgente hallar a Alaska! La perrita de Campo Valdés habría sido atropellada: buscan a quien la auxilió

    Resumen: Resumen: Alaska, la perrita que se había perdido en el barrio Campo Valdés de Medellín, habría sido atropellada cerca de la plaza de mercado del sector y, según le informaron a su familia, quien la recogió la habría llevado a un centro veterinario. La familia busca a ese hombre y pide información al WhatsApp 321 630 9059 o 312 600 4764.

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    Minuto30.com .- La familia de Alaska, la perrita que se perdió el martes 10 de noviembre en el barrio Campo Valdés de Medellín, recibió una noticia que les arruga el corazón: según les informaron, la perrita habría sido atropellada por los lados de la plaza de mercado y la biblioteca pública de ese sector.

    De acuerdo con la versión que ha llegado a sus dueños, el conductor del vehículo no la dejó tirada: la habría recogido para llevarla a un centro veterinario. Por eso, lejos de señalarlo como responsable, la familia quiere encontrar a ese hombre para saber a dónde fue llevada Alaska y cómo está de salud.

    «Necesitamos ubicar al señor del vehículo; nos dijeron que él no la dejó tirada. Por favor, ayúdennos a encontrarlo y a saber a qué centro médico veterinario fue llevada», es el llamado de la familia.

    Alaska es de pelaje moteado, en tonos grises con negro, y de grandes orejas. Se extravió el martes por los lados de la carrera 50 con calle 84 y desde entonces sus dueños no han parado de buscarla.

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    El conductor que la habría auxiliado, quien trabaje o conozca el centro veterinario donde la estarían atendiendo, o cualquier persona que tenga información, puede escribir al WhatsApp 321 630 9059 o al 312 600 4764.

    La familia también pide ayuda para compartir este llamado, con la esperanza de que Alaska esté recibiendo atención y pueda volver pronto a casa.

    Lea también: ¡Ayudémosla a volver a casa! Buscan a Alaska, perrita perdida en el barrio Campo Valdés de Medellín

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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