Resumen: Resumen: Alaska, la perrita que se había perdido en el barrio Campo Valdés de Medellín, habría sido atropellada cerca de la plaza de mercado del sector y, según le informaron a su familia, quien la recogió la habría llevado a un centro veterinario. La familia busca a ese hombre y pide información al WhatsApp 321 630 9059 o 312 600 4764.

¡Urgente hallar a Alaska! La perrita de Campo Valdés habría sido atropellada: buscan a quien la auxilió

Minuto30.com .- La familia de Alaska, la perrita que se perdió el martes 10 de noviembre en el barrio Campo Valdés de Medellín, recibió una noticia que les arruga el corazón: según les informaron, la perrita habría sido atropellada por los lados de la plaza de mercado y la biblioteca pública de ese sector.

De acuerdo con la versión que ha llegado a sus dueños, el conductor del vehículo no la dejó tirada: la habría recogido para llevarla a un centro veterinario. Por eso, lejos de señalarlo como responsable, la familia quiere encontrar a ese hombre para saber a dónde fue llevada Alaska y cómo está de salud.

«Necesitamos ubicar al señor del vehículo; nos dijeron que él no la dejó tirada. Por favor, ayúdennos a encontrarlo y a saber a qué centro médico veterinario fue llevada», es el llamado de la familia.

Alaska es de pelaje moteado, en tonos grises con negro, y de grandes orejas. Se extravió el martes por los lados de la carrera 50 con calle 84 y desde entonces sus dueños no han parado de buscarla.

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El conductor que la habría auxiliado, quien trabaje o conozca el centro veterinario donde la estarían atendiendo, o cualquier persona que tenga información, puede escribir al WhatsApp 321 630 9059 o al 312 600 4764.

La familia también pide ayuda para compartir este llamado, con la esperanza de que Alaska esté recibiendo atención y pueda volver pronto a casa.

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