Resumen: Molly, una perrita bulldog francés de color gris, negro y blanco, se perdió el martes 3 de noviembre cerca de la Terminal de Transporte del Norte, en Medellín. Su familia pide ayuda a la ciudadanía para encontrarla y habilitó el número 350 261 2794 para cualquier información. Cuentan que el niño de la casa, dueño de la mascota, está enfermo desde su desaparición y que su mamá atribuye la situación a la tristeza por la ausencia de Molly.

Molly, la bulldog francés se perdió por Terminal del Norte: un niño está en crisis sin su mascota ¿Nos ayudas?

Una familia de Medellín busca con urgencia a Molly, una perrita bulldog francés que se perdió el martes 3 de noviembre por los lados de la Terminal de Transporte del Norte, en el sector de Castilla. Desde entonces la están buscando y piden ayuda a la ciudadanía para encontrarla.

Molly es de color gris, negro y blanco y responde cuando la llaman por su nombre. Su familia pide a quienes viven o se movilizan por la Terminal del Norte, Castilla y los sectores aledaños que estén atentos y avisen si la ven o saben dónde está.

«Se llama Molly y la queremos de regreso en casa», es el llamado de la familia. Cuentan que el niño al que pertenece la perrita ha estado enfermo desde que ella desapareció y que tuvo que ser hospitalizado. Su mamá atribuye esta situación a la tristeza que le ha causado la ausencia de Molly.

Detrás de este aviso hay una familia que la extraña y un niño que espera volver a tenerla a su lado. Por eso piden ayuda para difundir su foto y lograr que regrese a casa.

Cualquier información sobre el paradero de Molly se puede reportar al WhatsApp 350 261 2794.