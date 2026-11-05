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Molly, la bulldog francés se perdió por Terminal del Norte: un niño está en crisis sin su mascota ¿Nos ayudas?

Molly, una perrita de raza bulldog francés, se perdió el martes cerca de la Terminal del Norte, en Castilla. Su familia la busca y pide ayuda para hallarla.

Publicado por: SoloDuque

Molly, la bulldog francés se perdió por Terminal del Norte: un niño está en crisis sin su mascota ¿Nos ayudas?
Molly, la bulldog francés se perdió por Terminal del Norte: un niño está en crisis sin su mascota ¿Nos ayudas?

Resumen: Molly, una perrita bulldog francés de color gris, negro y blanco, se perdió el martes 3 de noviembre cerca de la Terminal de Transporte del Norte, en Medellín. Su familia pide ayuda a la ciudadanía para encontrarla y habilitó el número 350 261 2794 para cualquier información. Cuentan que el niño de la casa, dueño de la mascota, está enfermo desde su desaparición y que su mamá atribuye la situación a la tristeza por la ausencia de Molly.

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Una familia de Medellín busca con urgencia a Molly, una perrita bulldog francés que se perdió el martes 3 de noviembre por los lados de la Terminal de Transporte del Norte, en el sector de Castilla. Desde entonces la están buscando y piden ayuda a la ciudadanía para encontrarla.

Molly es de color gris, negro y blanco y responde cuando la llaman por su nombre. Su familia pide a quienes viven o se movilizan por la Terminal del Norte, Castilla y los sectores aledaños que estén atentos y avisen si la ven o saben dónde está.

«Se llama Molly y la queremos de regreso en casa», es el llamado de la familia. Cuentan que el niño al que pertenece la perrita ha estado enfermo desde que ella desapareció y que tuvo que ser hospitalizado. Su mamá atribuye esta situación a la tristeza que le ha causado la ausencia de Molly.

Detrás de este aviso hay una familia que la extraña y un niño que espera volver a tenerla a su lado. Por eso piden ayuda para difundir su foto y lograr que regrese a casa.

Cualquier información sobre el paradero de Molly se puede reportar al WhatsApp 350 261 2794.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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