Foto: Redes Sociales

Resumen: Peluche, un perro Pomerania blanco con café claro, se extravió el lunes 9 de noviembre en el barrio Aranjuez de Medellín. Su familia habilitó dos líneas de contacto y pide a la comunidad del nororiente estar atenta, no perseguirlo y compartir el aviso.

Buscan a Peluche, un perrito Pomerania extraviado en el barrio Aranjuez de Medellín

Minuto30.com .- Una familia del barrio Aranjuez, en la comuna 4 de Medellín, pide la ayuda de la comunidad para encontrar a Peluche, un perro de raza Pomerania que se extravió el lunes 9 de noviembre de 2026, según el aviso de búsqueda que sus seres queridos hicieron llegar a este medio.

La familia recorre las calles del sector y pide a vecinos, tenderos y transeúntes estar atentos: cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser la clave para que Peluche vuelva a casa.

¿Cómo es Peluche?

De acuerdo con el aviso de la familia, Peluche es un Pomerania grandecito, de pelaje blanco con cafecito claro, muy peludo y de orejas paradas. En una de las fotografías compartidas por sus dueños aparece con una pañoleta azul, un detalle que puede ayudar a reconocerlo.

Los Pomerania son perros de compañía de pelaje abundante y tamaño pequeño; aunque Peluche es más grande que el promedio de su raza, sigue siendo un perro fácil de cargar y de resguardar en una casa o un apartamento, por lo que la familia no descarta que alguien lo haya recogido pensando que estaba abandonado.

¿Dónde y cuándo se extravió?

Peluche se perdió el lunes 9 de noviembre en el barrio Aranjuez, en la comuna 4, al nororiente de Medellín. Desde entonces su familia no ha vuelto a saber de él.

Piden estar especialmente atentos en Aranjuez y en los sectores aledaños, como Manrique, Campo Valdés, Berlín y La Salle, porque un perro asustado puede caminar varios kilómetros y cruzar a barrios vecinos en pocas horas.

Seguir canal en WhatsApp Mascotas

Si lo ha visto, lo tiene resguardado o conoce su paradero, comuníquese de inmediato con la familia a los números 300 283 3203 y 310 864 9909.

¿Qué hacer si ve a Peluche?

Los expertos en búsqueda de mascotas recomiendan actuar con calma para no ahuyentarlo:

No lo persiga. Un perro asustado puede salir corriendo hacia una vía transitada. Es mejor agacharse, hablarle con voz suave y dejar que se acerque.

Un perro asustado puede salir corriendo hacia una vía transitada. Es mejor agacharse, hablarle con voz suave y dejar que se acerque. Ofrézcale agua o comida y llame de inmediato a los números de contacto mientras lo tiene a la vista.

y llame de inmediato a los números de contacto mientras lo tiene a la vista. Tómele una fotografía y comparta la ubicación exacta donde lo vio; eso ayuda a la familia a confirmar que se trata de él y a acotar la búsqueda.

y comparta la ubicación exacta donde lo vio; eso ayuda a la familia a confirmar que se trata de él y a acotar la búsqueda. Si puede resguardarlo, hágalo en un lugar cerrado y seguro, como un garaje o un patio, mientras llegan sus dueños.

La difusión es clave para que vuelva

En los casos de mascotas extraviadas, las primeras horas y el boca a boca marcan la diferencia. Por eso la familia pide compartir este aviso en grupos de WhatsApp del barrio, conjuntos residenciales, tiendas, peluquerías caninas y clínicas veterinarias de la zona. También recomiendan revisar antejardines, garajes, terrazas, zonas verdes y los alrededores del Jardín Botánico, lugares por donde suelen moverse los perros que se pierden en este sector de la ciudad.

Minuto30 se une a la búsqueda: entre más ojos estén pendientes en las calles del nororiente, más cerca estará Peluche de regresar a su hogar.

Cómo evitar que su mascota se extravíe

Este caso es también un recordatorio para todos los hogares con animales de compañía:

Colóquele a su perro o gato un collar con placa que incluya su nombre y un teléfono actualizado.

que incluya su nombre y un teléfono actualizado. Considere el microchip registrado a su nombre; cualquier clínica veterinaria puede leerlo sin costo.

registrado a su nombre; cualquier clínica veterinaria puede leerlo sin costo. No lo suelte en parques o espacios abiertos sin correa, y revise que rejas, puertas y muros no tengan salidas.

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