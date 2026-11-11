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    Buscan a Peluche, un perrito Pomerania extraviado en el barrio Aranjuez de Medellín

    Peluche, un perrito Pomerania blanco con café claro, se extravió el lunes 9 de noviembre en Aranjuez, Medellín, y su familia pide ayuda para encontrarlo.

    Publicado por: SoloDuque

    Peluche, perrito Pomerania extraviado en el barrio Aranjuez de Medellín
    Foto: Redes Sociales
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    Buscan a Peluche, un perrito Pomerania extraviado en el barrio Aranjuez de Medellín

    Resumen: Peluche, un perro Pomerania blanco con café claro, se extravió el lunes 9 de noviembre en el barrio Aranjuez de Medellín. Su familia habilitó dos líneas de contacto y pide a la comunidad del nororiente estar atenta, no perseguirlo y compartir el aviso.

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    Minuto30.com .- Una familia del barrio Aranjuez, en la comuna 4 de Medellín, pide la ayuda de la comunidad para encontrar a Peluche, un perro de raza Pomerania que se extravió el lunes 9 de noviembre de 2026, según el aviso de búsqueda que sus seres queridos hicieron llegar a este medio.

    La familia recorre las calles del sector y pide a vecinos, tenderos y transeúntes estar atentos: cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser la clave para que Peluche vuelva a casa.

    ¿Cómo es Peluche?

    De acuerdo con el aviso de la familia, Peluche es un Pomerania grandecito, de pelaje blanco con cafecito claro, muy peludo y de orejas paradas. En una de las fotografías compartidas por sus dueños aparece con una pañoleta azul, un detalle que puede ayudar a reconocerlo.

    Los Pomerania son perros de compañía de pelaje abundante y tamaño pequeño; aunque Peluche es más grande que el promedio de su raza, sigue siendo un perro fácil de cargar y de resguardar en una casa o un apartamento, por lo que la familia no descarta que alguien lo haya recogido pensando que estaba abandonado.

    Afiche de búsqueda de Peluche, perrito Pomerania extraviado en el barrio Aranjuez de Medellín

    ¿Dónde y cuándo se extravió?

    Peluche se perdió el lunes 9 de noviembre en el barrio Aranjuez, en la comuna 4, al nororiente de Medellín. Desde entonces su familia no ha vuelto a saber de él.

    Piden estar especialmente atentos en Aranjuez y en los sectores aledaños, como Manrique, Campo Valdés, Berlín y La Salle, porque un perro asustado puede caminar varios kilómetros y cruzar a barrios vecinos en pocas horas.

    Seguir canal en WhatsAppMascotas

    Si lo ha visto, lo tiene resguardado o conoce su paradero, comuníquese de inmediato con la familia a los números 300 283 3203 y 310 864 9909.

    ¿Qué hacer si ve a Peluche?

    Los expertos en búsqueda de mascotas recomiendan actuar con calma para no ahuyentarlo:

    • No lo persiga. Un perro asustado puede salir corriendo hacia una vía transitada. Es mejor agacharse, hablarle con voz suave y dejar que se acerque.
    • Ofrézcale agua o comida y llame de inmediato a los números de contacto mientras lo tiene a la vista.
    • Tómele una fotografía y comparta la ubicación exacta donde lo vio; eso ayuda a la familia a confirmar que se trata de él y a acotar la búsqueda.
    • Si puede resguardarlo, hágalo en un lugar cerrado y seguro, como un garaje o un patio, mientras llegan sus dueños.

    La difusión es clave para que vuelva

    En los casos de mascotas extraviadas, las primeras horas y el boca a boca marcan la diferencia. Por eso la familia pide compartir este aviso en grupos de WhatsApp del barrio, conjuntos residenciales, tiendas, peluquerías caninas y clínicas veterinarias de la zona. También recomiendan revisar antejardines, garajes, terrazas, zonas verdes y los alrededores del Jardín Botánico, lugares por donde suelen moverse los perros que se pierden en este sector de la ciudad.

    Minuto30 se une a la búsqueda: entre más ojos estén pendientes en las calles del nororiente, más cerca estará Peluche de regresar a su hogar.

    Cómo evitar que su mascota se extravíe

    Este caso es también un recordatorio para todos los hogares con animales de compañía:

    • Colóquele a su perro o gato un collar con placa que incluya su nombre y un teléfono actualizado.
    • Considere el microchip registrado a su nombre; cualquier clínica veterinaria puede leerlo sin costo.
    • No lo suelte en parques o espacios abiertos sin correa, y revise que rejas, puertas y muros no tengan salidas.

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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