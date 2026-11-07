¡Se busca a Thomas! Perro negro con collar rojo se perdió en Zarzal, vía San Pedro – Copacabana. ¿Nos ayudas?

Resumen: Thomas, un perro negro con collar rojo, se perdió en la noche del miércoles 4 de noviembre en la vereda Zarzal, en la vía La Chosca San Pedro - Copacabana. Su familia pide ayuda a la comunidad para encontrarlo y recibe reportes en el teléfono 3002858872.

La familia de Thomas, un perro negro que se perdió en la vereda Zarzal, en la vía La Chosca San Pedro – Copacabana, pide ayuda para encontrarlo. El animal desapareció en la noche del miércoles 4 de noviembre y desde entonces sus dueños lo buscan.

El llamado está dirigido a quienes viven o transitan por este sector de Antioquia: cualquier información sobre un perro que coincida con su descripción puede ayudar a orientar la búsqueda y facilitar su regreso a casa.

Así puede reconocer a Thomas

Thomas tiene el pelaje negro y, según la imagen difundida por su familia, lleva un collar rojo. Ese detalle puede ayudar a distinguirlo de otros perros de colores similares que se vean por la zona.

¿Dónde fue visto por última vez?

Según el aviso de búsqueda, Thomas fue visto por última vez en la vereda Zarzal, en la vía La Chosca San Pedro – Copacabana. Por eso, la familia pide a los habitantes y conductores que transitan por este corredor estar atentos y revisar si lo han visto cerca de sus casas, fincas o lotes.

¿Dónde informar si lo ha visto?

Si tiene información sobre su paradero o cree haberlo visto, puede comunicarse al teléfono 3002858872, habilitado para recibir los reportes de la comunidad.

La familia agradece la difusión de esta búsqueda y cualquier dato que contribuya a encontrar a Thomas. Compartir el aviso con vecinos y grupos de la zona puede ayudar a que llegue a más personas y a que el perro pueda volver pronto a su hogar.