James Rodríguez de titular: así formará Atlético Nacional ante Once Caldas en la semifinal de ida de la Copa

Foto: Atlético Nacional

Resumen: Atlético Nacional oficializó su once titular para la semifinal de ida de la Copa BetPlay 2026 ante Once Caldas en Palogrande: Armani; Reyes, Tesillo, Román, Casco; Campuzano, Uribe, Cabrera; James Rodríguez y Sarmiento; Morelos. La vuelta será el 17 de noviembre en el Atanasio Girardot.

Atlético Nacional ya tiene definido el equipo con el que salta al terreno de juego del estadio Palogrande. Este martes 10 de noviembre, poco antes del pitazo inicial, el club dio a conocer a través de sus canales oficiales el once titular para el partido de ida de las semifinales de la Copa BetPlay 2026 ante Once Caldas, un compromiso clave en el que el ‘verde’ buscará sacar ventaja en su visita a Manizales.

La gran noticia de la formación es la presencia de James Rodríguez desde el arranque. El volante creativo lidera la zona de generación del equipo antioqueño en un escenario que exige oficio y experiencia, y es el jugador llamado a marcar la diferencia frente a un rival que llega fortalecido y con la ilusión de tumbar al actual campeón del torneo.

El técnico Lucas González decidió apostar por una nómina con oficio en todas sus líneas. El arco lo custodia Franco Armani, mientras que la zona defensiva está conformada por Andrés Reyes, William Tesillo, Andrés Román y Marlos Casco. En el mediocampo aparecen Jorman Campuzano, Mateus Uribe y Eduard Cabrera, encargados de darle equilibrio al equipo en la mitad de la cancha. Más adelante juegan James Rodríguez y Andrés Sarmiento, y la punta del ataque queda en los hombros de Alfredo Morelos.

En el banco de suplentes quedan a la espera Luis Marquínez, Yeison Perlaza, Xander Ríos, Emanuel Rivero, Juan Zapata, Nelson Rodríguez, Kevin Parra, Marlos Moreno y Ezequiel Benítez, opciones con las que el cuerpo técnico podría mover el partido según lo exija el desarrollo del compromiso.

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La nómina del ‘verde’ llega con tres ausencias sensibles. Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez no hacen parte del grupo porque fueron convocados a la Selección Colombia para la fecha FIFA de noviembre, mientras que Edwin Cardona sigue siendo resguardado por el cuerpo técnico debido a molestias físicas. El club no ha entregado un parte médico oficial sobre el ’10’, por lo que su regreso sigue siendo una incógnita de cara a los próximos compromisos.

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Un rival que llega en su mejor momento

Once Caldas no será un hueso fácil de roer. El cuadro manizalita se ganó su lugar en las semifinales tras eliminar al Independiente Santa Fe, al que venció 2-0 en el estadio de Techo, en Bogotá, y llega respaldado por una racha positiva en sus más recientes presentaciones. El ‘Blanco Blanco’ nunca ha levantado la Copa Colombia, aunque ha sido subcampeón en dos ocasiones, y ve en este torneo una doble oportunidad: pelear el título y acercarse a un cupo internacional.

Del otro lado, Atlético Nacional afronta la serie como el máximo ganador del certamen, con ocho títulos en sus vitrinas y los tres más recientes de manera consecutiva. El equipo antioqueño llega a esta instancia después de imponerse 3-2 al Deportivo Independiente Medellín en el clásico paisa de los cuartos de final, un resultado que le permitió seguir vivo en la defensa de la corona.

El conjunto verdolaga llega a esta cita con el ánimo en alto después de vencer 4-3 al Deportivo Pereira en su más reciente compromiso de la Liga BetPlay, un triunfo que le permitió asegurar además su cupo a la Copa Libertadores 2027 y mantener la ilusión de cerrar el año con más celebraciones.

La serie se juega a ida y vuelta, por lo que el resultado de esta noche en Palogrande no definirá por sí solo al finalista. La vuelta está programada para el martes 17 de noviembre, a las 6:30 de la tarde, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde el ‘verde’ espera cerrar la llave frente a su gente. El partido de ida se puede ver en vivo por la señal de Win Sports.

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