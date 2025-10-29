Resumen: El paro de taxistas en Medellín sigue activo, y el gremio exige a la Alcaldía varias medidas para levantar el cese de actividades, incluyendo: la restricción del parrillero en moto en todo el Valle de Aburrá, la ampliación del pico y placa para particulares (sábados y dos veces por semana por dígito), y la inclusión de los taxistas en la comisión de tránsito.

¿También hay que lavarles y plancharles? Las extravagantes exigencias de los taxistas para levantar el paro

La jornada de paro convocada por el gremio de taxistas en Medellín y el Valle de Aburrá continúa afectando la movilidad en la ciudad. El cese de actividades, que se ha prolongado por segundo día, tiene como eje central una serie de exigencias, un poco «extravagantes» según algunas personas, a la Administración Distrital que buscan, según los transportadores, equilibrar las condiciones de competencia y mejorar la seguridad en las vías.

Las peticiones de los taxistas para levantar el paro se centran principalmente en medidas que afectan al transporte particular y al motociclismo, señalados por el gremio como los principales factores que inciden en la disminución de su rentabilidad.

Las Demandas Clave del Gremio de Taxistas

Entre las principales exigencias presentadas por los voceros del gremio se encuentran:

Restricción del Parrillero en Moto: El gremio pide que se imponga la prohibición o restricción del parrillero en motocicleta en todo el Valle de Aburrá, argumentando que esta medida es crucial para mejorar la seguridad y reducir los casos de fleteo y hurto. A su vez, esto acabaría, según ellos, con el transporte ilegal en motocicletas, que les ha quitado pasajeros.

Ampliación del Pico y Placa: Solicitan que la medida de pico y placa para vehículos particulares sea ampliada a los días sábados y que, si es viable, se aumente su intensidad a dos veces por semana por dígito.

Inclusión en la Comisión de Tránsito: Piden ser incluidos como actores permanentes en la comisión de tránsito, con voz y voto, para participar directamente en la toma de decisiones sobre la movilidad de la ciudad.

El gremio taxista argumenta que estas medidas son necesarias para mitigar el impacto de la proliferación de plataformas de transporte no reguladas, mejorar su seguridad y garantizar la sostenibilidad del servicio público individual.