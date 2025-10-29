Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Véalos pues! Estos gamines, dizque ‘taxistas’, dañando arbolitos para tapar algunas vías en Medellín

En medio de las manifestaciones que se vienen presentando por parte de los taxistas en Medellín, lo que ha dificultado la movilidad en la ciudad, una persona grabó a unos vándalos cortando un árbol con el fin de tapar la vía.

Los hechos ocurrieron a la altura de La Regional, metros antes de llegar al soterrado de Parques del Río. En las imágenes se puede ver cómo estos desadaptados le dan varios machetazos al árbol hasta que logran su cometido, tumbarlo.

Reducir la movilidad no es el único daño que estas personas le hacen a la ciudad, sino que es un claro ataque a la naturaleza y al medio ambiente, por lo que piden a las autoridades que individualicen a los vándalos.

Es de resaltar que los taxistas llevan dos días en manifestaciones.

