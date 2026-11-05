Resumen: En 1960 la revista Science publicó un artículo que calculó que, si el crecimiento hiperbólico de la población se mantenía, el número de personas tendería al infinito el viernes 13 de noviembre de 2026. El modelo falló en los años 90 por la caída de la fecundidad: hoy el planeta tiene unos 8.300 millones de habitantes y la ONU proyecta un pico de 10.300 millones hacia los años 2080.

¿Qué tiene de especial el 13 de noviembre de 2026? El cálculo de 1960 que vuelve a despertar curiosidad

El próximo viernes 13 de noviembre de 2026 no será un día cualquiera en el calendario. Esa fecha fue señalada hace 66 años como el «día del juicio final» en un artículo publicado por Science, una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo. Se trató de una extrapolación matemática sobre el crecimiento de la población, no del anuncio de un cataclismo real, pero con la fecha a la vuelta de la esquina, la historia ha vuelto a despertar curiosidad.

El texto, titulado «Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026» («Día del juicio final: viernes 13 de noviembre de 2026»), fue publicado el 4 de noviembre de 1960 y firmado por tres investigadores del departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Illinois, en Estados Unidos: Heinz von Foerster, Patricia M. Mora y Lawrence W. Amiot.

Los autores no hablaron de asteroides, terremotos ni cataclismos. Su advertencia era puramente matemática: después de analizar 24 estimaciones de la población mundial registradas durante cerca de dos mil años, concluyeron que la humanidad crecía a un ritmo hiperbólico, es decir, cada vez más acelerado, y que el tiempo que tardaba el número de personas en duplicarse se hacía cada vez más corto.

Según su ecuación, de mantenerse esa tendencia, la población del planeta tendería al infinito hacia el año 2027, con un margen de error de cinco años y medio. Al buscar una fecha concreta dentro de ese rango, von Foerster encontró que en noviembre de 2026 caía un viernes 13, que además coincidía con su propio cumpleaños. Así nació la fecha exacta de la profecía.

Los números que manejaron eran llamativos: según sus cálculos, el tiempo que tardaba la humanidad en duplicar su población pasó de unos 390 años alrededor del año 1500 a apenas unos 50 años en 1950. Con esa trayectoria, la curva parecía dispararse sin freno. No faltaron críticos entre los demógrafos de la época: el experto en salud pública Harold Dorn vaticinó con ironía que la predicción batiría el récord de «la rapidez con la que se demuestra la falsedad de un pronóstico».

«Nuestros tataranietos no morirán de hambre», escribieron los científicos en el artículo. «Morirán aplastados», sentenciaron, imaginando un planeta con tantos habitantes que la humanidad terminaría aniquilándose a sí misma.

La publicación causó revuelo en su época. The New York Times la reportó en 1960 señalando que un físico había puesto una fecha definida al día del juicio final, y durante años la fórmula pareció acertar: en 1975 la población mundial llegó a unos 4.000 millones de personas, incluso por encima de lo que predecía el modelo.

Sin embargo, la predicción empezó a fallar en la década de 1990, cuando la fecundidad comenzó a caer en los países ricos y en China. Para el año 2000 el mundo tenía cerca de 6.000 millones de habitantes, frente a los 7.000 millones que vaticinaba la ecuación; y en 2010 la cifra real era de 7.000 millones, muy lejos de los 11.000 millones que calculaba el modelo.

Hoy, a pocos días de la fecha señalada, el planeta tiene unos 8.300 millones de habitantes, una cifra enorme, pero infinitamente lejos del infinito. Según la ONU, la población mundial seguirá creciendo hasta alcanzar un pico de unos 10.300 millones de personas hacia mediados de la década de 2080, para luego empezar a disminuir lentamente.

La propia revista Science publicó en octubre pasado un análisis que explica por qué falló la profecía: el modelo no estaba mal desde el punto de vista matemático, pero convirtió un patrón histórico pasajero en una ley universal, sin contar con que las tasas de fecundidad cambiarían con el desarrollo de los países.

Ese mismo texto recuerda, con humor, que si se aplicara la misma lógica a la tasa actual de decrecimiento poblacional de Japón, el planeta se quedaría sin habitantes el martes 5 de mayo de 3108, otra fecha que, con casi total seguridad, tampoco se cumplirá.

Así que el 13 de noviembre de 2026 será, previsiblemente, un día normal. La profecía de von Foerster pasará a la historia como una de las predicciones fallidas más famosas de la ciencia, pero también como un recordatorio de que hasta los modelos matemáticos más elegantes pueden equivocarse cuando intentan predecir el comportamiento humano.

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