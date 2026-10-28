Solo un integrante de la agrupación de Kbeto Zuleta sigue hospitalizado: nuevo parte

Resumen: La Clínica Sinais Vitais de Bosconia informó este miércoles que de los 16 pacientes que recibió tras el accidente del bus de la agrupación de Kbeto Zuleta solo uno continúa hospitalizado, estable, con una segunda cirugía programada para la tarde. Kbeto Zuleta fue trasladado la noche del martes en avión ambulancia de la FAC a la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, donde sigue en UCI.

La Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais, de Bosconia (Cesar), entregó en la mañana de este miércoles 28 de octubre el boletín de prensa N.° 04 sobre el estado de los pacientes de la agrupación de Kbeto Zuleta, que resultaron heridos en el siniestro vial del lunes 26 de octubre, cuando el bus en el que se movilizaban cayó desde el puente sobre el río Ariguaní, en la vía entre El Difícil y Bosconia.

De acuerdo con el parte, con hora de corte a las 9:30 a. m., de los 16 pacientes que ingresaron a esa institución tras el accidente, actualmente queda solo un paciente hospitalizado. Los demás ya fueron dados de alta o remitidos a otras instituciones para continuar su recuperación.

«El paciente permanece en nuestra institución y continúa recibiendo atención médica especializada. El primer tiempo quirúrgico ya fue realizado y, en la actualidad, se encuentra estable, bajo estricta vigilancia del equipo médico», informó la clínica, que agregó que «en horas de la tarde se tiene programado el segundo tiempo quirúrgico correspondiente».

La institución no reveló la identidad del paciente que continúa hospitalizado, en línea con la reserva que ha mantenido sobre los nombres de los heridos que ha atendido desde el primer día.

«Nuestro personal médico y asistencial continúa brindando atención integral, con el compromiso de garantizar la mejor calidad en la atención y el bienestar del paciente», agrega el boletín, titulado «Actualización sobre el estado de los pacientes de la agrupación de Kabeto Zuleta» y firmado por Karoll Ramírez, de Comunicaciones y Prensa Institucional, y por José Ching, director médico. «Seguiremos informando cualquier novedad a través de nuestros canales oficiales».

Boletín N.° 04 de la Clínica Sinais Vitais. Foto: redes sociales

Los integrantes de la agrupación han ido saliendo de la clínica

El nuevo parte confirma la evolución favorable de los músicos, técnicos y demás integrantes del equipo de la agrupación que fueron llevados a la Clínica Sinais Vitais tras el accidente. En el primer parte, emitido el lunes en la noche, la institución reportó 16 personas hospitalizadas: cuatro a cargo de cirugía general, dos en la unidad de cuidados intensivos y diez en traumatología. Desde entonces, las altas han sido progresivas.

Entre quienes ya salieron está el acordeonero Efraín Zuleta, que recibió el alta este martes y sigue su recuperación por fuera del hospital, como lo reportó Minuto30.

Kbeto Zuleta, por su parte, fue trasladado la noche del martes en una aeronave medicalizada de la Fuerza Aérea Colombiana a la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos. El avión ambulancia despegó de Valledupar y aterrizó sobre las 8:15 p. m. en el aeropuerto Ernesto Cortissoz; el cantante ingresó cerca de las 10:00 p. m. al centro asistencial, ubicado en el norte de la capital del Atlántico.

La remisión fue acordada entre la familia del artista y el equipo médico que lo atendía en Bosconia, para que continuara su tratamiento en una institución de mayor complejidad. El traslado lo había anunciado el equipo de comunicaciones del cantante y Minuto30 lo reportó este martes.

El accidente que enlutó al vallenato

El siniestro ocurrió en la madrugada del lunes, cuando el bus de la empresa Expreso Súper Star que transportaba a los integrantes de las agrupaciones de Kbeto y Efraín Zuleta cayó desde el puente sobre el río Ariguaní. Los músicos regresaban de una presentación en Sincelejo (Sucre).

La tragedia dejó muertos y heridos y conmocionó a los seguidores del género: entre los fallecidos están el corista Geovany Lobo y el guitarrista Harold Santana, compañeros de tarima de Kbeto Zuleta, cuyas despedidas han llenado de mensajes las redes sociales del vallenato.

Desde el primer día, la Clínica Sinais Vitais ha emitido partes periódicos sobre la atención de los pacientes, mientras familiares, colegas y fanáticos acompañan con oraciones y mensajes de solidaridad la recuperación de los integrantes de la agrupación.

«Agradecemos nuevamente la confianza de las familias y de la comunidad, así como el apoyo y la solidaridad que nos han manifestado en estos momentos difíciles», señala la clínica en su más reciente boletín.

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