Kbeto Zuleta será trasladado en avión ambulancia a la Clínica Iberoamérica de Barranquilla

Resumen: Kbeto Zuleta será trasladado en avión ambulancia desde Valledupar a la Clínica Iberoamérica de Barranquilla para continuar su tratamiento en UCI. La decisión la tomaron su familia y los médicos de la clínica Sinais Vitais de Bosconia, donde el cantante sigue en recuperación posquirúrgica tras el accidente que dejó cuatro muertos.

El equipo de comunicaciones de Kbeto Zuleta confirmó este martes 27 de octubre que el cantante vallenato será trasladado a la Clínica Iberoamérica de Barranquilla para continuar su atención médica especializada, un día después del grave accidente de tránsito que sufrió el bus de su agrupación en el corredor vial entre Magdalena y Cesar.

La decisión se anunció a través del comunicado oficial número 002, divulgado en la cuenta de Threads del artista, y fue tomada tras una reunión entre la familia y el equipo médico que lo atiende en la Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais de Bosconia, en el sur del Cesar.

Qué dice el comunicado oficial

«El mánager y el equipo de comunicaciones de la Agrupación Musical de KBeto Zuleta & Efraín Zuleta informamos que, tras una reunión entre la familia, encabezada por los maestros Poncho y Emiliano Zuleta, y el equipo médico de Sinais Vitais Clínica Regional de Especialistas, se tomó la decisión de trasladar a KBeto Zuleta a la Clínica Iberoamérica de Barranquilla para continuar su atención especializada», señala el documento.

El comunicado precisa que el traslado se hará en un avión ambulancia que partirá del Aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar con destino al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla. «En estos momentos, el equipo médico adelanta los preparativos para su traslado y la continuidad de su atención», agrega el texto.

Es importante la precisión: el traslado está anunciado y en preparación, pero al cierre de esta nota no se ha reportado la salida del avión ambulancia ni la llegada del cantante a Barranquilla. La información oficial indica que, una vez ingrese a la Clínica Iberoamérica, el artista continuará su tratamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), bajo vigilancia médica permanente y seguimiento especializado.

En la publicación de Threads, el equipo del cantante también agradeció el respaldo recibido: «Agradecemos sus oraciones, sus mensajes de apoyo y el respeto por la intimidad del artista y su familia. Reiteramos nuestro llamado a la prudencia y a no difundir información no verificada». Las actualizaciones oficiales se publican en kbetozuleta.com y en la cuenta @kbetozuleta.

Lea también: Las cirugías de Kbeto Zuleta buscaron estabilizar su vida

El estado de salud de Kbeto Zuleta

El boletín médico número 03 de la Clínica Sinais Vitais, con corte a las 10:30 de la mañana de este martes, reportó que Carlos Alberto Zuleta García, nombre real del cantante, permanece en cuidados intensivos, en recuperación posquirúrgica, con signos de mejoría en su evolución. La clínica advirtió que aún requiere tratamiento especializado y vigilancia médica permanente.

El artista llegó a ese centro asistencial con una de sus piernas amputada por debajo de la rodilla como consecuencia del impacto, y los médicos tuvieron que intervenir quirúrgicamente la otra extremidad, un procedimiento que fue superado con éxito. Además, sufrió una contusión pulmonar que le ocasionó dificultades respiratorias, por lo que fue intubado y llevado a la UCI. Su pronóstico se mantiene reservado.

Horas antes de conocerse el comunicado, la senadora Claudia Margarita Zuleta, hermana del cantante, había advertido que movilizarlo en ese momento era riesgoso por la gravedad de su cuadro: «Cualquier traslado en este momento sería fatal para él», dijo en diálogo con El Tiempo, al describir los traumas en el tórax, el abdomen y las piernas que presenta el artista. La decisión final de la remisión fue adoptada después, en la reunión entre la familia y el equipo médico tratante.

También te puede interesar: Kbeto Zuleta muestra signos de mejoría, pero sigue en UCI

El accidente que dejó cuatro muertos

El siniestro ocurrió en la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando el bus en el que se movilizaba la agrupación se salió de la carretera, chocó contra la baranda de contención y cayó desde el puente sobre el río Ariguaní, en el corredor vial que conecta a El Difícil, en el Magdalena, con Bosconia, en el Cesar. Los músicos regresaban a Valledupar tras una presentación en Sincelejo, Sucre.

El balance confirmado por el alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, es de cuatro personas fallecidas, entre ellas el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana, y cerca de veinte heridos. Las causas del accidente siguen bajo investigación de las autoridades de tránsito.

Desde que se conoció la emergencia, el mundo vallenato ha acompañado a la familia con mensajes de solidaridad. Kbeto Zuleta es hijo del juglar Poncho Zuleta y de Luzmila García, y nieto de Emiliano Zuleta Baquero, autor de «La gota fría»; es considerado uno de los herederos de la dinastía Zuleta y lidera su propia agrupación.

La familia pidió que la información sobre la salud del cantante se consulte únicamente en los canales oficiales, mientras continúan los preparativos del traslado aéreo que lo llevará desde Valledupar hasta Barranquilla en las próximas horas.