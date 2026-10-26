Tragedia vallenata: bus de la agrupación de Kbeto Zuleta cayó al río Ariguaní; dos muertos y 20 heridos

Resumen: Un bus con la agrupación de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, cayó al río Ariguaní, en Bosconia, Cesar. El alcalde confirmó dos muertos y 20 heridos, algunos graves.

Un grave accidente de tránsito sacudió la madrugada de este lunes 26 de octubre al mundo vallenato: el bus que transportaba a la agrupación del cantante Kbeto Zuleta, hijo del reconocido Poncho Zuleta, cayó desde el puente que cruza el río Ariguaní, en la vía que comunica a El Difícil, Magdalena, con Bosconia, Cesar.

El vehículo, de la empresa Superstar, terminó destrozado y parcialmente sumergido bajo la estructura. Según el balance entregado por el alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, hay dos personas fallecidas y 20 heridos, que fueron llevados a la clínica y al hospital del municipio.



Foto: Televallenata

Lo que se sabe del accidente

De acuerdo con la información preliminar, el bus se estrelló contra la baranda del puente y cayó al vacío por razones que todavía no han sido esclarecidas. La agrupación regresaba hacia Valledupar tras una presentación realizada la noche del domingo.

El alcalde Patiño explicó que, entre los heridos, tres o cuatro se encuentran bastante graves y que, según le comentaron los enfermeros, dos o tres jóvenes habrían sufrido amputaciones. Varios de los lesionados requieren traslado a un centro médico de mayor nivel por la gravedad de sus heridas.

En la zona hay un caserío, y fueron sus habitantes quienes ayudaron a sacar a los ocupantes del bus para que fueran trasladados a los centros de salud mientras llegaban los organismos de socorro, con ambulancias y personal paramédico.

Las primeras alertas se conocieron en la madrugada, cuando comenzaron a circular en redes imágenes y videos del bus destrozado bajo el puente, rodeado de curiosos y de habitantes de la zona que se acercaron a ayudar. Con el paso de las horas, las autoridades locales fueron actualizando el balance de víctimas.

Los fallecidos y el estado de Kbeto Zuleta

En redes sociales circula información preliminar según la cual los dos fallecidos serían un corista y un guitarrista de la agrupación. Esos datos aún no han sido confirmados por las autoridades, que se espera entreguen un comunicado oficial con la identidad de las víctimas y el estado de salud de los demás ocupantes.

Frente a Kbeto Zuleta, el propio alcalde indicó que estaba por confirmarse si se encontraba entre los heridos, pues al parecer viajaba a bordo del vehículo. En redes también se comenta que el artista habría sufrido una fractura en una pierna y que estaría muy afectado por lo ocurrido, un dato que tampoco ha sido confirmado oficialmente.



Foto: Televallenata

Una tragedia que golpea al vallenato

La noticia generó de inmediato mensajes de solidaridad de seguidores y colegas del género, que piden fuerza para el cantante, para los integrantes de su agrupación y para las familias de las víctimas. Kbeto Zuleta es hijo de Poncho Zuleta, uno de los referentes de la música vallenata, y lidera su propia agrupación.

Los organismos de socorro continúan atendiendo la emergencia en el sitio y en los centros asistenciales de Bosconia, donde permanecen los lesionados. Las autoridades no han precisado todavía las causas del siniestro, que serán materia de investigación.

Este accidente se suma a otros que en las últimas semanas han involucrado buses de agrupaciones musicales en el país. Minuto30 reportó, por ejemplo, el caso del accidente entre una moto y el bus de la agrupación de Martín Elías Jr., que dejó dos muertos, y el del bus de la agrupación de Alexis, que terminó volcado en Cundinamarca con dos integrantes heridos.

Minuto30 ampliará la información a medida que las autoridades y los organismos de socorro entreguen nuevos detalles sobre las víctimas, el estado de los heridos y las causas de lo ocurrido.

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