Efraín Zuleta recibió el alta tras el accidente del bus de Kbeto y seguirá recuperándose en casa

Resumen: Efraín Zuleta recibió el alta médica tras el accidente de la agrupación de Kbeto Zuleta y continuará su recuperación en casa. También circula información sobre el alta de Carlos Quintero. El último boletín de la Clínica Sinais Vitais, con corte al 26 de octubre a las 6:00 p. m., reportó a Kbeto estable en cuidados intensivos y en recuperación posquirúrgica.

Efraín Zuleta recibió el alta médica después del accidente de tránsito que sufrió la agrupación de Kbeto Zuleta en el puente sobre el río Ariguaní. El acordeonero, tío del cantante e integrante de su proyecto musical, continuará recuperándose en casa, una noticia que se conoce mientras otros miembros del equipo siguen bajo atención especializada.

La salida del músico del centro asistencial fue comunicada en redes sociales por Joaco Guillén y recogida este martes 27 de octubre por medios nacionales. La novedad permite diferenciar su evolución de la de su sobrino, cuyo último parte conocido lo ubicaba todavía en una unidad de cuidados intensivos.

Efraín Zuleta continuará su recuperación en casa

Después de recibir atención por las lesiones sufridas en el siniestro, el acordeonero podrá seguir su proceso de mejoría fuera de la clínica. La información divulgada sobre su alta no incluye un plazo para regresar a las presentaciones ni detalles de un eventual retorno a los escenarios con la agrupación.

El anuncio se suma a los mensajes que han circulado entre seguidores, familiares y músicos desde que se conoció la emergencia. Efraín es hijo de Emiliano Zuleta Baquero, recordado como el Viejo Mile, y tío de Kbeto, hijo de Poncho Zuleta. En la unión musical de ambos, el primero aporta el acordeón y el segundo la voz.

En redes también circula información sobre el alta del corista y primera voz Carlos Quintero, quien, de acuerdo con esas publicaciones, se desplazaría hacia Valledupar para continuar su recuperación. Este dato corresponde a lo divulgado sobre el integrante de la agrupación y no a un nuevo boletín médico de la clínica.

Las novedades sobre estos dos músicos no significan que todos los lesionados hayan salido de los centros asistenciales. Desde el accidente, los pacientes fueron atendidos en distintas instituciones, según sus necesidades, y los reportes han tenido cortes diferentes. Por eso, el alta de uno de los integrantes debe distinguirse del balance general de heridos.

El último parte conocido sobre Kbeto Zuleta

La Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais de Bosconia informó, en su segundo comunicado del lunes 26 de octubre, que Kbeto Zuleta permanecía estable y en recuperación posquirúrgica. Ese reporte, con corte a las 6:00 de la tarde, precisó que seguía en cuidados intensivos y bajo vigilancia del equipo médico.

El centro asistencial advirtió que la información describía su condición al momento del corte y que la evolución continuaba en seguimiento. Se trata de un dato importante frente a publicaciones anteriores sobre la gravedad de las lesiones del cantante: ese boletín no anunciaba su alta ni la salida de la unidad de cuidados intensivos.

En el mismo documento, la clínica reportó 16 personas hospitalizadas tras recibir dos pacientes adicionales remitidos desde el Hospital San Juan Bosco. La distribución informada entonces era de cuatro pacientes a cargo de cirugía general, dos en cuidados intensivos y diez bajo atención de traumatología. Esas cifras corresponden a ese momento, no a un conteo actualizado después de las altas divulgadas.

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La emergencia que enluta a la agrupación vallenata

El accidente ocurrió durante la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando los músicos regresaban hacia Valledupar después de una presentación en Sincelejo. El bus se salió de la vía y terminó en el río Ariguaní, en el corredor que comunica el Magdalena con el municipio cesarense de Bosconia.

El balance conocido durante la jornada llegó a cuatro personas fallecidas. Las autoridades de tránsito investigan las causas del siniestro, mientras la atención de los sobrevivientes y el acompañamiento a las familias siguen siendo parte de las consecuencias de la emergencia. La salida de Efraín de la clínica es una novedad alentadora dentro de ese proceso, sin que cierre la recuperación de los demás afectados.

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