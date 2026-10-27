Kbeto Zuleta muestra signos de mejoría, pero sigue en UCI: nuevo parte tras accidente del bus

Resumen: La Clínica Sinais Vitais informó que Kbeto Zuleta presenta signos de mejoría, aunque permanece en UCI y en recuperación posquirúrgica. El boletín 03, con corte al 27 de octubre a las 10:30 a. m., reporta dos pacientes hospitalizados en esa institución: el cantante y otro bajo atención de ortopedia y traumatología.

Kbeto Zuleta presenta signos de mejoría, pero continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais, en Bosconia, Cesar. Así lo informó la institución en su boletín médico número 03, con corte a las 10:30 de la mañana de este martes 27 de octubre, después del accidente del bus en el que viajaba su agrupación.

El reporte señala que Carlos Alberto Zuleta García permanece en recuperación posquirúrgica y que el equipo tratante ha observado una evolución con signos de mejoría. Sin embargo, el cantante todavía requiere tratamiento especializado y vigilancia médica permanente. La actualización no anuncia su salida de cuidados intensivos ni el alta médica.

La clínica también entregó un nuevo balance de los pacientes que continúan hospitalizados en esa institución: son dos, uno en UCI y otro bajo atención de ortopedia y traumatología. Esta cifra corresponde al centro asistencial y al momento del corte, no al total de personas lesionadas en el siniestro ni a quienes reciben atención en otras instituciones.

Qué dice el nuevo parte sobre Kbeto Zuleta

La novedad principal del comunicado está en la evolución del cantante. Aunque sigue en una unidad de cuidado intensivo y su recuperación continúa bajo supervisión, el equipo médico reportó signos de mejoría durante el manejo posquirúrgico. La institución mantiene la atención especializada y el seguimiento permanente de su condición.

El boletín permite precisar su situación frente a las distintas versiones que han circulado desde el accidente: Kbeto sigue hospitalizado y no se ha informado que haya abandonado la UCI. Los signos de mejoría descritos por sus médicos forman parte de un proceso que todavía necesita tratamiento y observación.

El segundo paciente que permanece en la Clínica Sinais Vitais continúa recibiendo atención de ortopedia y traumatología, de acuerdo con sus necesidades clínicas. El documento no presenta un nuevo diagnóstico individual de esa persona ni establece una fecha para su salida del centro asistencial.

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Dos pacientes siguen hospitalizados en Sinais Vitais

El balance de este martes es distinto al del comunicado anterior, con corte a las 6:00 de la tarde del lunes 26 de octubre. En ese momento, la clínica había reportado 16 personas hospitalizadas, distribuidas entre cirugía general, cuidados intensivos y traumatología. El nuevo documento sitúa en dos el número de pacientes que permanecen ingresados en esa institución.

Las cifras deben leerse con sus respectivas fechas y horas. El reporte de 16 hospitalizados describía la situación del lunes y no corresponde al estado actual comunicado este martes. Asimismo, el nuevo conteo de dos no equivale a un balance de todos los sobrevivientes del accidente, pues hubo lesionados atendidos y remitidos a otros centros médicos.

Durante la mañana también se conoció el alta de Efraín Zuleta, quien continuará su recuperación en casa. Esa noticia se suma a las novedades sobre los integrantes de la agrupación, sin que signifique que haya terminado la atención de todos los afectados ni que Kbeto esté listo para salir de la clínica.

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La recuperación continúa tras la tragedia en el río Ariguaní

La agrupación sufrió el accidente durante la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando el bus en el que se movilizaba terminó en el río Ariguaní, en el corredor entre Magdalena y Cesar. El siniestro dejó cuatro personas fallecidas, según el balance conocido durante esa jornada, y varios integrantes del equipo musical necesitaron atención hospitalaria.

Mientras las autoridades investigan las circunstancias del accidente, la evolución de los sobrevivientes sigue siendo objeto de seguimiento médico. El nuevo parte de Sinais Vitais entrega una actualización concreta sobre Kbeto: presenta signos de mejoría, continúa en recuperación posquirúrgica y permanece en UCI, con tratamiento especializado y vigilancia permanente.