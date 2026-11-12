Falla de Microsoft 365: los servicios se recuperan de forma gradual tras identificar la causa

Foto utilizada para ilustrar la nota. Foto: Redes Sociales

Resumen: Microsoft ya identificó la causa de la falla mundial de Microsoft 365 (incidente EX1550543): varios servidores quedaron fuera de servicio y sobrecargaron el resto de la infraestructura. La compañía ya reinició los equipos afectados, validó un método alternativo de verificación y los servicios se recuperan de forma gradual.

Microsoft confirmó este jueves 12 de noviembre que ya identificó la causa de la falla mundial de Microsoft 365, registrada bajo el incidente EX1550543, y que los servicios afectados se recuperan de forma gradual. A través de su cuenta oficial de estado, la compañía explicó que el problema se originó cuando varios servidores quedaron inesperadamente fuera de servicio, lo que sobrecargó la infraestructura restante y dejó a miles de usuarios en el mundo con dificultades para usar Outlook, Teams y otras herramientas.

El incidente comenzó a reportarse masivamente cerca de la 1:00 de la tarde (hora de Colombia) y llegó a acumular cerca de 130.000 reportes en Downdetector, la plataforma que mide las fallas de servicios digitales a partir de las quejas de los propios usuarios.

Qué encontró Microsoft

Según los partes entregados por la compañía durante la tarde, la carga elevada en su infraestructura no se debió a un aumento del tráfico, sino a la cantidad de servidores que quedaron fuera de línea al tiempo. Esos equipos fallaban las verificaciones automáticas de estado y quedaban marcados como no disponibles.

La investigación de Microsoft indica que esas verificaciones fallidas podrían originarse en un componente específico de los servidores afectados, encargado de procesarlas. En paralelo, la compañía investiga por qué los servidores afectados presentan un uso elevado de procesador al atender las solicitudes.

Así avanza la recuperación

Microsoft informó que ya reinició todos los servidores afectados y que tomó medidas para evitar que más equipos salgan de servicio mientras avanza la reparación.

Cerca de las 4:00 de la tarde, la compañía anunció que había validado un método alternativo de verificación de estado, que permitió que un primer grupo de servidores volviera a estar disponible, y señaló que estaba aplicando ese cambio de forma más amplia. Además, prepara sistemas automatizados de recuperación para detectar y reiniciar de manera continua los servidores que no respondan, y evalúa si revertir un pequeño número de actualizaciones recientes de configuración podría acelerar el proceso.

En su cuenta oficial de estado, la compañía resumió el trabajo en curso con este mensaje: «Estamos reiniciando y reparando las porciones afectadas de esta infraestructura para restaurar la capacidad».

Los servicios afectados por la falla

De acuerdo con la página de estado de Microsoft, el incidente afecta la capacidad de los usuarios para conectarse a varios servicios de la plataforma, entre ellos Exchange Online, Microsoft Teams, SharePoint Online, Microsoft Copilot 365, Microsoft Defender XDR, Microsoft Planner y Microsoft To Do. La compañía advirtió que el problema puede afectar a usuarios en cualquier región, aunque los primeros reportes se concentraron en las Américas.

La falla también golpeó a otras compañías tecnológicas. OpenAI informó que investigaba un problema con los conectores de Microsoft que impedía que algunas herramientas funcionaran como se esperaba, y Anthropic reportó una afectación similar por un proveedor externo en su conector de Microsoft 365.

Qué pueden hacer los usuarios

La falla está del lado de Microsoft: no se trata de un problema de los equipos, las cuentas o las contraseñas de los usuarios, por lo que no es necesario reinstalar las aplicaciones ni cambiar credenciales. Si un servicio no carga, la recomendación es esperar unos minutos y volver a intentarlo mientras avanza la recuperación gradual.

Los administradores de sistemas de las empresas afectadas pueden consultar el detalle técnico del incidente en el centro de administración de Microsoft 365, donde aparece registrado con el código EX1550543, y seguir las actualizaciones en la página oficial de estado de la compañía.

Microsoft 365 reúne el correo de Outlook, las reuniones de Teams, el almacenamiento de OneDrive y SharePoint y las aplicaciones de Office como Word y Excel, por lo que cualquier interrupción prolongada tiene un impacto directo en la operación de miles de empresas e instituciones en el mundo.

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