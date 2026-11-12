Falla en Microsoft 365: usuarios reportan problemas para entrar a Outlook en las Américas

Foto utilizada para ilustrar la nota. Foto: Redes Sociales

Resumen: Microsoft 365 sufre una falla que deja a usuarios en las Américas sin acceso a sus buzones de Exchange Online. La compañía investiga el incidente EX1550543, que también podría afectar Teams, SharePoint y Copilot en cualquier región. Miles de reportes en Downdetector; aún no hay causa ni hora de solución confirmadas.

Una falla en los servicios de Microsoft 365 dejó este jueves 12 de noviembre a miles de usuarios en el continente americano con dificultades para acceder a sus buzones de correo, en un incidente que la propia compañía confirmó y que investiga bajo el código EX1550543.

El problema, que comenzó a reportarse masivamente cerca de la 1:00 de la tarde (hora de Colombia), afecta principalmente el acceso a los buzones de Exchange Online, el servicio de correo empresarial de Microsoft que millones de personas usan a través de Outlook, tanto en la aplicación de escritorio como en la web y el celular.

Qué confirmó Microsoft

A través de su cuenta oficial de estado en X, @MSFT365Status, la compañía informó: «Estamos investigando reportes de usuarios que experimentan problemas para acceder a los buzones de Exchange Online a través de múltiples métodos de conexión en las Américas». En el mismo mensaje, Microsoft indicó que los detalles adicionales se pueden consultar en el centro de administración de Microsoft 365 bajo el incidente EX1550543.

Captura del aviso publicado por Microsoft 365 Status en X. Foto: Captura de pantalla.

En una actualización posterior, la empresa amplió el alcance y señaló que, mientras trabaja para mitigar el impacto, «el problema puede afectar la conectividad de los servicios de Microsoft 365 para usuarios en cualquier región», por lo que la falla no necesariamente se limita al continente americano.

De acuerdo con la página de estado de Microsoft, el incidente afecta la capacidad de los usuarios para conectarse a varios servicios de la plataforma, entre ellos Exchange Online, Microsoft Teams, SharePoint Online, Microsoft Copilot 365 y Microsoft Defender XDR.

Miles de reportes en pocas horas

Según Downdetector, la plataforma que monitorea fallas en servicios digitales a partir de reportes de los propios usuarios, las quejas comenzaron a dispararse alrededor de la 1:00 de la tarde y superaron los 80.000 reportes en su pico para Outlook, mientras que Microsoft 365 acumuló más de 15.000 reportes de fallas.

A la 1:35 de la tarde, Microsoft entregó una nueva actualización en la que informó que había determinado que «una porción de la infraestructura está experimentando una carga elevada en múltiples regiones», lo que estaría contribuyendo a los errores de carga que enfrentan los usuarios. Incluso la página de estado de la compañía llegó a presentar errores de carga durante la tarde.

Sin causa ni hora estimada de solución

Hasta el momento, Microsoft no ha confirmado la causa del incidente ni ha dado un tiempo estimado de restablecimiento del servicio. La empresa indicó que continúa investigando los reportes y trabajando para mitigar el impacto.

Los administradores de sistemas de las empresas afectadas pueden consultar información técnica detallada en el centro de administración de Microsoft 365, donde el incidente aparece registrado con el código EX1550543.

Mientras dure la falla, los usuarios que no logren entrar a su correo pueden intentar acceder desde un método de conexión diferente (por ejemplo, la versión web de Outlook en lugar de la aplicación de escritorio, o viceversa), aunque Microsoft advierte que el problema afecta múltiples métodos de conexión, por lo que no hay garantía de que estas alternativas funcionen para todos.

No es la primera gran falla

Esta no es la primera vez que los servicios de Microsoft sufren una interrupción de gran alcance. En julio de 2024, una actualización defectuosa del software de seguridad CrowdStrike provocó una falla mundial que dejó fuera de servicio a aerolíneas, bancos, hospitales y medios de comunicación en varios países, en uno de los apagones tecnológicos más grandes de la historia reciente.

En esa ocasión, el problema también golpeó con fuerza a los servicios en la nube de la compañía, incluidos Microsoft 365 y Azure, y tardó horas en normalizarse por completo.

Microsoft 365 es uno de los pilares del trabajo remoto y empresarial en el mundo: reúne el correo de Outlook, las reuniones de Teams, el almacenamiento de OneDrive y SharePoint y las aplicaciones de Office como Word y Excel. Cualquier interrupción prolongada tiene un impacto directo en la operación de miles de empresas e instituciones.

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