Resumen: Científicos de la Universidad de Cambridge desarrollaron una terapia génica experimental con ARN mensajero que reactiva las células del músculo cardíaco para reparar el daño que deja un infarto. En ratones, el tratamiento mejoró cerca de 10 % el bombeo del corazón y el efecto se mantuvo 12 semanas. El avance, publicado en Nature Cardiovascular Research, aún es experimental y no se ha probado en humanos.

Terapia experimental logra en ratones que el corazón se repare a sí mismo tras un infarto

Científicos de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, desarrollaron una terapia génica experimental que estimula al músculo cardíaco a reparar sus propias células después de un infarto, con resultados prometedores en ratones.

El avance, publicado en la revista Nature Cardiovascular Research, busca responder a uno de los mayores retos de la medicina: durante un ataque cardíaco se pueden perder hasta mil millones de células musculares que el tejido adulto no reemplaza de forma natural, lo que provoca cicatrización e insuficiencia cardíaca.

La terapia utiliza ARN mensajero (ARNm) para activar de manera temporal dos proteínas dentro de las células del corazón, llamadas Myc y Cyclin T1. Así «despierta» las células musculares cardíacas, que vuelven a dividirse y ayudan a reparar el tejido dañado.

Foto: Universidad de Cambridge

En el estudio con ratones, el tratamiento produjo un latido más fuerte y aumentó cerca de 10 % la cantidad de sangre bombeada por el corazón con cada latido, frente a los animales que recibieron un tratamiento simulado. El efecto se mantuvo durante 12 semanas.

«Son resultados realmente emocionantes. No hay cura para la insuficiencia cardíaca y nuestro tratamiento podría tener un impacto significativo en la calidad de vida de millones de personas en el mundo», señaló la doctora Catherine Wilson, coautora principal de la investigación, quien agregó que el enfoque «podría ayudar al corazón a repararse a sí mismo».

Solo en Reino Unido unas 200.000 personas son diagnosticadas con insuficiencia cardíaca cada año. Los tratamientos actuales reducen los síntomas y frenan el avance de la enfermedad, pero no pueden regenerar el músculo cardíaco ya perdido.

El equipo, financiado por la British Heart Foundation, trabaja ahora en perfeccionar la terapia, que aún es experimental y solo ha sido probada en modelos animales, antes de que pueda aplicarse en pacientes.

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