Recoja agua esta semana porque van a interrumpir el servicio en Medellín y en Bello estos días

Empresas Públicas de Medellín– EPM- indicó que, para realizar labores técnicas y de modernización en el sistema y lavar tanques de almacenamiento de agua potable, como indica la Ley, es necesario interrumpir el servicio de acueducto, de manera programada, en estos sectores del Valle de Aburrá:

Bello

Entre las 9:00 p.m. del martes 18 de febrero y las 5:00 a.m. del miércoles 19 de febrero:

De avenida 40 hasta avenida 30 entre diagonal 49 A y diagonal 61.

De diagonal 50 hasta diagonal 52 entre avenida 30 y avenida 20.

De diagonal 52 hasta diagonal 58 A entre avenida 21 A y avenida 19.

De diagonal 52 hasta diagonal 54 entre avenida 15 A y avenida 13.

Incluye 15.051 usuarios de la zona Industrial 3, Jardines de La Fe, Altos de Niquía, Guasimalito, Hermosa Provincia, Ciudad Niquía, La Navarra, La Ciudadela del Norte y Montañita Arriba.

Medellín

Entre las 9:00 p.m. del miércoles 19 de febrero y las 4:00 a.m. del jueves 20 de febrero:

De calle 92 hasta calle 93 F entre carrera 55 y carrera 55 A.

De calle 93 F hasta calle 98 entre carrera 52 y carrera 52 A.

De calle 97 A hasta calle 102 entre carrera 50 y carrera 52.

De calle 102 hasta calle 105 AA entre carrera 48 y carrera 52.

De calle 105 AA hasta calle 109 entre carrera 50 y carrera 52.

De calle 109 hasta calle 120 entre carrera 50 B y carrera 52.

De calle 120 hasta calle 126 entre carrera 50 BB y carrera 54.

Bello

Entre las 9:00 p.m. del miércoles 19 de febrero y las 4:00 a.m. del jueves 20 de febrero:

De calle 20 D hasta calle 20 FF entre carrera 42 D y carrera 45.

De carrera 45 entre calle 22 D y calle 30 C.

La interrupción de acueducto en Medellín y Bello incluye 20.001 usuarios de estos barrios y sectores:

Medellín: San Isidro, Palermo, La Rosa, Santa Cruz, Moravia, Zamora, Playón de Los Comuneros, La Frontera, Pablo VI, La Francia, Andalucía, Villa Niza, Moscú No. 1 y Villa del Socorro.

Bello: Zamora, La Gabriela y Acevedo.

Entre las 2:00 p.m. del jueves 20 de febrero y las 5:00 a.m. del viernes 21 de febrero:

De calle 30 hasta calle 44 entre carrera 78 y carrera 81.

Incluye 16.659 usuarios de los barrios y sectores: Las Acacias, La Castellana, Miravalle, Laureles, Las Mercedes, Lorena, Nueva Villa del Aburrá, Belén, El Nogal-Los Almendros, Santa Teresita y Simón Bolívar.

Medellín

Entre las 9:00 p.m. del jueves 20 de febrero y las 4:00 a.m. del viernes 21 de febrero:

De carrera 82 G hasta carrera 85 entre calle 106 C y calle 97.

De calle 97 hasta calle 84 entre carrera 83 A y carrera 90.

Bello

Entre las 9:00 p.m. del jueves 20 de febrero y las 4:00 a.m. del viernes 21 de febrero:

De carrera 73 hasta carrera 76 entre calle 20 B y calle 25 C.

La interrupción de acueducto en Medellín y Bello incluye 12.839 usuarios de estos barrios y sectores:

Medellín: Aures No. 2, Picacho, Doce de Octubre No. 1, El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Doce de Octubre No. 2 y Picachito.

Bello: París.