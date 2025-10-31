Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Los beneficiarios que necesitan asistencia e información pueden comunicarse con el Centro de Atención en Cali, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

¡Corre por tu plata! El subsidio de Colombia Mayor llega «carnudo»: conoce el Pico y cédula en Cali

Hasta el 14 de noviembre se realizará la entrega de pagos del subsidio Colombia Mayor, décimo ciclo, a las personas bancarizadas, y por giro a través de SuperGiros y Efecty. La distribución se llevará a cabo considerando el pico y cédula establecido por las entidades correspondientes.

Los beneficiarios que necesitan asistencia e información pueden comunicarse con el Centro de Atención en Cali, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. A través de la Línea Dorada: (602)3950648, WhatsApp 3150548498, correo: adulto.mayor@cali.gov.co y de manera presencial en la Avenida 6N #45N – 47, barrio El Bosque.

Pico y cédula Efecty:

Últimos dígitos de la cédula

Lunes: 1 y 2

Martes: 3 y 4

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes: 9 y 0

Pico y cédula Supergiros:

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

En este pago, las mujeres mayores de 70 años y los hombres mayores de 75 años comenzarán a recibir 230.000 pesos, un aumento significativo frente a los 80.000 pesos que recibían anteriormente.

Asimismo, se realizará la nivelación del subsidio para personas mayores de 80 años, que pasarán a recibir el mismo monto, en lugar de los 225.000 pesos otorgados en ciclos anteriores.

Aquí más Noticias de Cali