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Resumen: Más de 5.000 ayudas y donaciones fueron entregadas a comunidades de Bello gracias a una alianza entre la Alcaldía, el Ministerio del Interior y la DIAN.

Gran jornada solidaria en Bello: entregan más de 5 mil ayudas y donaciones

Más de 5.000 ayudas y donaciones comenzaron a ser distribuidas entre comunidades y grupos poblacionales del municipio de Bello, gracias a una articulación entre la Alcaldía, el Ministerio del Interior y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La iniciativa fue gestionada a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención a Desastres, con el objetivo de beneficiar a sectores priorizados mediante la entrega de diferentes artículos y apoyos destinados a mejorar las condiciones de bienestar de las familias y organizaciones del municipio.

Desde la semana anterior se han desarrollado jornadas de distribución en distintos sectores de la ciudad.

Entre los beneficiarios se encuentran Juntas de Acción Comunal, grupos organizados de la comunidad y colectivos atendidos por la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Participación Ciudadana.

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Con las donaciones también han llegado a grupos vinculados a la Secretaría de la Mujer, organizaciones sociales, fundaciones infantiles, comunidades que requieren acompañamiento institucional y albergues apoyados por la Secretaría de Medio Ambiente.

Los elementos entregados incluyen electrodomésticos, ropa, calzado, juguetería, bisutería y otros artículos provenientes de los programas de apoyo impulsados por las entidades participantes.

Según la alcaldía, estas entregas buscan fortalecer las capacidades de las organizaciones comunitarias y brindar respaldo a poblaciones que requieren apoyo social.

Además de los elementos ya distribuidos, la Alcaldía de Bello anunció una próxima jornada de entrega de kits familiares en la vereda Granizal.

Las autoridades destacaron que este trabajo conjunto permite ampliar la cobertura de los programas sociales y contribuir al fortalecimiento del tejido comunitario.

Asimismo, señalaron que las entregas continuarán beneficiando a diferentes sectores de la población, promoviendo la inclusión, la solidaridad y el acompañamiento institucional en distintos puntos del municipio.

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