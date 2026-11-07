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Se conocen nuevos detalles del hombre hallado muerto en un vehículo: le dejaron el morral y los documentos

Un joven de 26 años habría sido asesinado a tiros dentro de un vehículo en límites entre Bello y San Pedro de los Milagros. Quedaron su morral y documentos.

Publicado por: SoloDuque

Vehículo Peugeot blanco en el sector El Tambo, en la zona rural de Bello
Foto: Cortesía
Se conocen nuevos detalles del hombre hallado muerto en un vehículo: le dejaron el morral y los documentos

Resumen: Un joven de 26 años, de nacionalidad colombo-venezolana, habría sido hallado sin vida dentro de un vehículo en la vereda Agricol, en límites entre Bello y San Pedro de los Milagros. Habría recibido tres disparos en la cabeza. En el sitio quedaron su morral, una billetera con documentos, un casco de moto con manchas de sangre y varias vainillas calibre 9 mm.

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Se conocen nuevos detalles del caso del hombre hallado sin vida al interior de un vehículo en la vereda Agricol, en límites entre Bello y San Pedro de los Milagros, Antioquia. Según las primeras versiones, se trataría de un joven de 26 años, de nacionalidad colombo-venezolana, que habría sido asesinado con arma de fuego.

Minuto30 había informado ayer sobre el hallazgo de un hombre asesinado en el sector de El Tambo, en Bello, cuando el cuerpo aún permanecía sin identificar. Ahora se conocen más datos sobre la víctima y sobre lo que quedó en el lugar.

De acuerdo con la información más reciente, el hecho se habría conocido hacia las 6:00 de la mañana de este viernes 6 de noviembre, cuando una persona alertó a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo dentro de un carro a la altura de la mencionada vereda.

Tres disparos en la cabeza

De acuerdo con las versiones preliminares, el joven habría recibido tres heridas por arma de fuego, todas en la cabeza, a la altura del oído. Por ahora, el hecho se investiga como un homicidio por arma de fuego.

Al momento de ser hallado, la víctima vestía un buso con chompa de color negro, jean azul y tenis negros.

Lo que quedó en el lugar

Testigos contaron que en el sitio habrían sido encontradas varias vainillas percutidas calibre 9 mm, además del vehículo en el que, al parecer, se movilizaba la víctima. En los primeros reportes se hablaba de un Peugeot blanco, matriculado en Envigado, que quedó junto al cuerpo.

También habrían aparecido otros elementos que llaman la atención por no haber sido llevados por quienes cometieron el crimen:

  • un casco de moto de color negro con blanco, que tendría manchas de sangre;
  • algunas prendas de vestir;
  • un morral gris;
  • una botella con agua;
  • una billetera de color negro con documentos varios.

El hecho de que el morral y la billetera con los documentos hayan quedado en el lugar es uno de los datos que más llaman la atención en este caso.

Las preguntas que siguen abiertas

Con la identidad de la víctima ya conocida, el caso pasa ahora a tratar de establecer qué ocurrió. Hasta el momento no se conocen los móviles del crimen ni quiénes serían los responsables. Tampoco se ha explicado por qué el casco con manchas de sangre y las demás pertenencias quedaron en el sitio.

El lugar del hallazgo se ubica en el límite entre Bello, en el norte del Valle de Aburrá, y San Pedro de los Milagros, municipio del norte de Antioquia, en una zona rural. Las autoridades continuarían reuniendo información para esclarecer lo sucedido.

Cualquier persona que tenga información que ayude a esclarecer el caso puede reportarla ante las autoridades. La información es preliminar y podría cambiar a medida que avance la investigación.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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